Boris Becker im Interview : „Novak Djokovic hat einen wunderbaren Charakter“

Der australische Einwanderungsminister Alex Hawke hat nach langem Zögern das Einreisevisum von Novak Djokovic für ungültig erklärt. Halten Sie seine Entscheidung für angemessen?

Es war zu erwarten, dass die australische Regierung die Schmach des verlorenen Prozesses bezüglich des Einreiseverfahrens gegen Novak Djokovic nicht auf sich sitzen lässt und einen kräftigen Return zurückschlägt. Jede Regierung ist stärker als ein einzelnes Individuum – das gilt für alle Menschen und auch für Novak Djokovic.

Ist Djokovic selbst schuld an seiner Lage, oder haben Sie Mitgefühl mit ihm?

Wer sich nicht impfen lässt, wird dadurch nicht automatisch zu einem schlechten Menschen. Ich habe mich impfen lassen und bin geboostert, aber ich bin auch in meinen Fünfzigern. Es gibt viele Menschen, die die Ansicht von Novak vertreten, auf ihr starkes Immunsystem vertrauen und vielleicht auch eine andere Sicht auf die Welt haben. Als demokratische Gesellschaft sollten wir diese anderen Meinungen auch zulassen. Mittlerweile haben wir gelernt, dass man sich trotz dreier Impfungen auch infizieren und die Krankheit weitergeben kann. Das ist das Teuflische: Es gibt keine beste, sondern nur eine vorübergehende Lösung. Novak hat sich anders entschieden als ich und die Mehrheit der Menschen. Aber er hat nichts Verbotenes getan.

Auch das Verhalten der australischen Behörden und des australischen Tennisverbandes rief Kritik hervor. Wie sehen Sie deren Rolle in diesem Schauspiel?

Ich bin niemand, der mit dem Finger auf Menschen zeigt, aber ganz unschuldig sind sie beim Desaster um Novak Djokovic nicht. Die Rechnung muss aber er ganz allein zahlen. Ich hoffe, die internationalen Medien schauen hier genau hin, wer für die ganzen Fehler verantwortlich ist.

Wird sich Djokovic jetzt mit der ganzen Welt anlegen und seiner Linie treu bleiben, oder wird er geläutert daraus hervorgehen und sich umgehend impfen lassen?

Ich glaube nicht, dass es leichter wird für ihn. Die French Open und Wimbledon schauen sich die Situation in Aus­tralien ganz genau an. Wenn er sich weiter auf Tennis konzentrieren will, muss er Veränderungen unternehmen. Deswegen wäre meine Meinung: „Novak, versuche einzusehen, dass es geimpft leichter für dich sein wird.“ Ob er das macht, weiß ich nicht.

Können Sie sich vorstellen, dass er wegen Corona und seiner Einstellung dazu seine Karriere vorzeitig beendet?

Nein. Er ist mit dem Tennissport verwurzelt, das glaube ich nicht.

Gelänge es seinen Anwälten, doch noch das Startrecht für die Australian Open zu erlangen, wäre Djokovic mental so stark, dass er als Buhmann des australischen Publikums dennoch das Turnier gewinnen würde?

Ich bezeichne ihn gerne als Straßenkämpfer mit dem Motto „me against the world“. Dass Novak ausgebuht wird, passiert ihm eigentlich bei jedem Grand Slam. Es wird ihn nicht stören, wenn das Stadion gegen ihn ist, mehr stören wird ihn, dass er die schlechteste sportliche Vorbereitung auf ein Grand-Slam-Turnier in seiner Karriere hatte. Auch Novak braucht seine Trainingsstunden auf dem Platz und Vorbereitungsmatches.

Djokovic ist es gewohnt, dass die Zuschauer fast immer zum Gegner halten. Sie kennen ihn hervorragend, waren auch sein Trainer zwischen 2013 und 2016: Haben Sie eine Erklärung für seine Unbeliebtheit, oder hat die Öffentlichkeit nur ein falsches Bild von ihm?