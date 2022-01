Australien Open : Kohlschreiber chancenlos ausgeschieden

Aktualisiert am

Der 38 Jahre alte Augsburger erlebt in Melbourne eine heftige Zweitrunden-Niederlage. Nun ruhen alle deutschen Hoffnungen auf Alexander Zverev. Bei den Frauen erlebt die Weltranglisten-Dritte Garbiñe Muguruza eine böse Überraschung.

Philipp Kohlschreiber hat bei den Australian Open eine heftige Zweitrunden-Niederlage erlebt und ist als vorletzter deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Augsburger verlor am Donnerstag in Melbourne 1:6, 0:6, 3:6 gegen den Spanier Roberto Bautista Agut und war dabei chancenlos.

Bautista Agut ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Position 15 gesetzt, Kohlschreiber belegt derzeit nur Weltranglistenplatz 134. Damit ruhen die deutschen Hoffnungen bei den Australian Open nur noch auf dem Titelaspiranten Alexander Zverev. Der Hamburger trifft am Freitag auf Radu Albot aus Moldau. Anfangs waren insgesamt zwölf deutsche Tennisprofis - neun Herren und drei Damen - am Start gewesen.

Mit dem Zweitrunden-Aus der Weltranglisten-Dritten Garbiñe Muguruza erlebten die Australian Open zudem eine große Überraschung. Die 28 Jahre alte spanische Weltklasse-Tennisspielerin verlor am Donnerstag in Melbourne überraschend gegen die ungesetzte Französin Alizé Cornet mit 3:6, 3:6. Die frühere Wimbledon- und French-Open-Gewinnerin Muguruza stand vor zwei Jahren im Endspiel des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison.

Als weitere Top-Ten-Spielerin schied in der zweiten Runde die Estin Anett Kontaveit aus. Die Weltranglisten-Siebte unterlag der erst 19 Jahre alten Dänin Clara Tauson 2:6, 4:6.