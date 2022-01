Nächste Runde in Melbourne : Djokovic soll auf Visaformular gelogen haben

Während der Weltranglistenerste nach vier Tagen in der erzwungenen Abschiebehaft hinter verschlossenen Türen in der Rod Laver Arena in Melbourne trainierte, laufen in der Verwaltung in Canberra alle Räder heiß: Denn dort brüten Spitzenbeamte weiter darüber, ob es einen juristisch haltbaren Grund gibt, Novak Djokovic doch noch auszuweisen. Frühestens werde die Entscheidung am Mittwoch fallen, hieß es am australischen Nachmittag aus dem Einwanderungsministerium.

Die Beamten und Regierungspolitiker fühlen sich von dem Serben geprellt: Am Montag erreichte er seine Freilassung, nachdem ein Bundesrichter in Melbourne entschieden hatte, dass der Tennis-Star alles Menschenmögliche getan habe, um seine ungeimpfte Einreise für die Australian Open den Gesetzen entsprechend zu gestalten. Bei der abermaligen Durchsicht der Dokumente des Serben stießen die Beamte am Dienstag dann aber auf eine Aussage, die ihm zum Verhängnis werden könnte: Der Titelverteidiger von Melbourne hatte auf dem digitalen Einreiseformular, das in Australien je nach Status mehr als ein Dutzend Seiten umfassen kann, angekreuzt, er sei in den vergangenen 14 Tagen nicht in einem Drittland gewesen. Aber stimmt das?

Wenn nicht, hätte Djokovic auf dem Visaformular gelogen – worauf nicht nur in Australien bis zu zwölf Monate Haft stehen. Um den australischen Anforderungen zu bestehen, hätte der Serbe sich seit dem sehr frühen Morgen des 22. Dezember in Spanien aufhalten müssen. Denn von dort flog er am 4. Januar über Dubai nach Melbourne. Es braucht aber keine lange Internetsuche, um Bilder, Videos und Texte von ihm und über ihn zu finden, die zeigen, dass er über Weihnachten wohl in Belgrad gewesen war. Demnach spielte er noch am 25. Dezember in seiner Heimat Tennis und ließ sich mit dem Handballstar Petar Đorđić von Benfica Lissabon ablichten, was dann als Bild über Twitter um die Welt gesandt wurde. Djokovic Anwälte haben sich zu den Vorwürfen noch nicht geäußert.

Unabhängig von dieser Wendung könnte der australische Einwanderungsminister Alex Hawke weiterhin von seinem Recht Gebrauch machen, das Visum des Serben ein zweites Mal aufzuheben. Dies hätte eine dreijährige Einreisesperre „down-under“ zur Folge. Nach der Blamage der australischen Regierung, die von der richterlichen Entscheidung am Montag überrascht wurde, hatte Ministerpräsident Scott Morrison noch in der Nacht mit der serbischen Ministerpräsidentin Ana Brnabić über den Fall telefoniert.

Die Risse haben inzwischen die Regierungskoalition erreicht: Morrisons Parteikollege, der liberale Senator Alex Antic, erklärte am Dienstag: „Die Diskriminierung aufgrund des Impfstatus ist falsch, und niemand sollte eine Sonderbehandlung erfahren. Aber in Novaks Fall hat das Gericht gesprochen, und so sollte es auch gelten. Die Welt will Novak spielen sehen.“ Nach einer ersten Wendung hatte sich Morrison von den sportlichen Aspekten des Desasters nicht beeindrucken lassen und pochte darauf, dass „Regeln Regeln bleiben“. Der unter Druck geratene Ministerpräsident von Victoria, Daniel Andrews, spielte den Ball in einer ersten Pressekonferenz am Dienstag zurück zu Morrison: Nicht etwa sein Bundesland habe auf die Anreise ungeimpfter Spieler für die Australian Open gedrängt. „Das lief ziemlich genau andersherum“, sagte er mit Blick auf die Bundesregierung. „Dieses Turnier ist größer als ein einzelner Mensch.“