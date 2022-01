Rätselraten um Tennis-Star : Was ist mit Alexander Zverev los?

Sicher versteht Rafael Nadal noch mehr von diesem Sport, als man ohnehin schon denkt, aber in diesem Fall lag er leicht daneben. Ins Rätselraten über die Gründe der ernüchternd klaren Niederlage von Alexander Zverev im Achtelfinale gegen Denis Shapovalov vertrat er die Ansicht, er sei kaum überrascht; das sei von Anfang an kein klares Match gewesen, und wenn der Kanadier in drei Sätzen gewonnen habe, dann müsse es daran gelegen haben, dass er toll gespielt habe. Alles richtig in der Theorie, aber die Realität sah dann doch anders aus. Zverevs Niederlage hatte vielleicht auch mit einer ordentlich Leistung des Gegners, in allererster Linie aber mit einem Stromausfall auf der eigenen Seite zu tun.

Von Anfang bis Ende hatte er sich nicht zurecht gefunden in diesem Spiel, und kaum eine der Chancen, die ihm der Kanadier gab, nutzte er konsequent. Schlimmer noch: Manchmal hatte es so ausgesehen, als sei er gar nicht richtig anwesend. Die große Frage danach lautete ohne Umschweife: Warum?