Drama bei Australian Open : Vier Deutsche schon draußen, Kyrgios muss passen

Aktualisiert am

Der Start in die Australian Open misslingt aus deutscher Sicht völlig: Alle vier Spiele mit deutscher Beteiligung gehen verloren. Derweil muss Lokalmatador Nick Kyrgios seine Teilnahme absagen.

Missglückter Auftakt bei den Australian Open: In den ersten vier Matches mit deutscher Beteiligung hat es beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres keinen einzigen Sieg gegeben. Die Tennisprofis Oscar Otte, Daniel Altmaier, Tamara Korpatsch und Eva Lys mussten allesamt Niederlagen hinnehmen.

Altmaier (24) zog trotz einer ab dem dritten Satz starken Vorstellung gegen den an Nummer 16 gesetzten US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 3:6, 3:6, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) den Kürzeren. Tiafoe bekommt es nun in der zweiten Runde mit Otte-Bezwinger Shang zu tun.

Die 27-Jährige Korpatsch hatte gegen die frühere US-Open-Gewinnerin Emma Raducanu aus Großbritannien mit 3:6, 2:6 das Nachsehen. Die Hamburgerin Lys gewann gegen die spanische Qualifikantin Cristina Bucsa zwar den ersten Satz, unterlag am Ende aber angeschlagen mit 6:2, 0:6, 2:6. Die 21-Jährige, die dank drei überzeugenden Siegen in der Qualifikation erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers stand, musste sich im zweiten Satz am rechten Handgelenk behandeln lassen.

Otte „wie eine Mülltonne“

Oscar Otte ging nach seinem Aus mit sich selbst hart ins Gericht. „Ich stand gefühlt wie eine Mülltonne auf dem Platz und habe es einfach überhaupt nicht hinbekommen, mal einen vernünftigen Return mit der Rückhand reinzuspielen“, sagte der Davis-Cup-Spieler nach der verdienten 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 5:7-Niederlage im Melbourne Park am Montag gegen den Qualifikanten Shang Juncheng. Gegen den erst 17 Jahre alten Chinesen fand Otte von Beginn an überhaupt nicht ins Match.

„Da muss man ganz offen und ehrlich zu sich sein: Es lag heute größtenteils an mir. Gegen so einen Gegner muss man über Aufschlag und Return kommen – das hat heute überhaupt nicht geklappt“, sagte der Kölner: „Einfach Wahnsinn, was heute passiert ist. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben.“

„Echt ätzend“

Otte war auch deshalb so enttäuscht, weil er in der Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres „bis zur Kotzerei“ gearbeitet habe. „Körperlich habe ich mich auf dem Platz gut gefühlt, ich hätte noch zehn Sätze spielen können. Dass dann das Tennis und der Kopf nicht da sind, ist frustrierend“, meinte der 29-Jährige. Der Sport sei „teilweise echt ätzend, aber ich liebe es trotzdem und bleibe dran“.

Seit seiner Knieverletzung im Vorjahr konnte Otte nur noch selten Topleistungen abrufen. Womöglich sucht er nun die Hilfe von Mentaltrainern. „Vielleicht war da etwas im Kopf, da müsste man mal mit dem Experten sprechen“, sagte Otte. Er habe sich „unwohl gespielt, irgendwie verklemmt“. „Im Unterbewusstsein ist da vielleicht etwas.“

Aus für Kyrgios

Derweil haben die Australian Open am ersten Tag eine ihrer Attraktionen verloren. Wimbledon-Finalist Nick Kyrgios sagte am Montag seine Teilnahme beim Heimturnier kurzfristig wegen Knieproblemen ab. „Das ist einfach brutal“, sagte der australische Tennisprofi: „Das ist das wichtigste Turnier, aber so ist das Leben. Verletzungen gehören zum Sport dazu.“

Bei der Meniskusverletzung handelt es sich laut Aussage seines Physiotherapeuten, der bei der Pressekonferenz am Montagnachmittag (Ortszeit) ebenfalls auf dem Podium saß, nicht um etwas sehr Ernstes. „Wir wollten ihn vor einer weiteren Verletzung oder einer Verschlimmerung der Verletzung bewahren“, sagte er. Kyrgios werde daher nicht in Melbourne antreten und sich nun einer Arthroskopie unterziehen.

Der an Nummer 19 gesetzte Kyrgios hätte am Dienstag gegen den Russen Roman Safiullin sein Erstrunden-Match bestreiten sollen. Der hochtalentierte, aber auch oft launische Australier galt als einer der großen Werbeträger für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. In der neuen Tennis-Doku „Break Point“ bei Netflix ist der 27-Jährige der Hauptprotagonist der Auftaktfolge.

Mehr zum Thema 1/

„Ich bezweifle überhaupt nicht, dass ich wieder zurück zu alter Stärke finden werde“, sagte Kyrgios. Von seinem Verzicht profitiert der US-Amerikaner Denis Kudla, der als Lucky Loser der Qualifikation ins Hauptfeld nachrückt.