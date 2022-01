Australian Open : Aus für deutsche Tennisprofis Maria und Gojowczyk

Aktualisiert am

In der ersten Runde von Melbourne ist Schluss für Tatjana Maria und Peter Gojowczyk. Die großen deutschen Hoffnungsträger Kerber und Zverev haben noch nicht ins Turniergeschehen eingegriffen.

Tatjana Maria steht in Melbourne auf dem Platz. Bild: Reuters/Asanka Brendon Ratnayake

Tatjana Maria und Peter Gojowczyk sind in der ersten Runde der Australian Open der Tennisprofis ausgeschieden. Die 34 Jahre alte Schwäbin Maria musste sich am Montag in Melbourne trotz einer guten Leistung der klar favorisierten Griechin Maria Sakkari 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Sakkari ist die Nummer acht der Welt.

Drei deutsche Damen hatten es ins Hauptfeld der Australian Open geschafft. Angelique Kerber, die 2016 das Turnier gewonnen hatte, steigt erst am Dienstag ins Spielgeschehen ein.

Der 32 Jahre alte Gojowczyk unterlag dem Franzosen Benjamin Bonzi klar mit 3:6, 3:6, 3:6. Der Münchner startete als einer von neun deutschen Tennis-Herren im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison.

Zverev spielt heute noch

Hoffnungsträger Alexander Zverev trifft im zweiten Abendspiel (am Vormittag deutscher Zeit) in der Rod-Laver-Arena in einem deutschen Duell auf Daniel Altmaier.

Zverev strebt in Melbourne den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere an. Seine Chancen sind gestiegen aufgrund des Fehlens des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, der am Sonntag aufgrund seines für ungültig erklärten Visums das Land verlassen musste.