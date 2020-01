Australian Open : Zverev kündigt riesige Preisgeldspende an

Die Bedenken waren unbegründet: Angelique Kerber ist mit einem glatten Sieg in die Australian Open in Melbourne gestartet. In der Night Session in der Rod Laver Arena besiegte die Turniersiegerin von 2016 die italienische Qualifikantin Elisabetta Cocciaretto mit 6:2, 6:2. Sie vermied damit eine Erstrundenniederlage wie zuletzt bei den French Open und den US Open im vergangenen Jahr.

Fast zeitgleich ist auch Alexander Zverev in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-Siebte wurde am Dienstag beim 6:4, 7:6 (7:4), 6:3 gegen den Italiener Marco Cecchinato seiner Favoritenrolle gerecht. Damit sicherte sich der 22-jährige Hamburger seinen ersten Sieg der neuen Saison, nachdem er beim ATP Cup zu Beginn des Jahres alle drei Partien verloren hatte. In der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers trifft Zverev am Donnerstag auf den Norweger Casper Ruud oder den Weißrussen Jegor Gerassimow.

Kerber hatte ihre Erwartungen vor dem Turnier ein wenig gedämpft, nicht zuletzt, weil sie sich beim Vorbereitungsturnier in Adelaide eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte. Die jedoch spielte wie erhofft keine erkennbare Rolle: Die 32 Jahre alte Weltranglisten-18. vermied gegen die mutige und aggressive, aber auch fehlerhafte Cocciaretto souverän und abgeklärt allzu großes Risiko.

Für Kerber ist es das erste große Turnier mit ihrem neuen Trainer Dieter Kindlmann. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte den 37 Jahre alten Allgäuer im vergangenen November verpflichtet, um nach einem schwachen Jahr wieder den Anschluss an die Weltspitze zu finden.

Alexander Zverev hat vor allem nach seinem Auftaktsieg für große Begeisterung beim Publikum gesorgt. Nach dem Drei-Satz-Erfolg kündigte der Hamburger an, für jeden seiner Siege in Melbourne 10.000 Dollar an die Opfer der Buschbrände in Australien spenden zu wollen.

Für den Fall, dass er das Turnier gewänne, würde er sogar sein gesamtes Preisgeld abgeben, ergänzte der Weltranglistensiebte. „Ich weiß, ich bin nicht der große Favorit für dieses Event. Aber wenn ich gewinne, werde ich jeden einzelnen Cent spenden.“ Das Preisgeld für den Finalerfolg beträgt 4,12 Millionen australische Dollar (rund 2,5 Millionen Euro).