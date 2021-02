Outfit von Serena Williams : „Oh mein Gott, es ist brillant“

Mehr noch als mit ihrem lockeren Sieg über Laura Siegemund hat Serena Williams wieder einmal mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen gesorgt. Bei ihrem 6:1, 6:1 gegen die deutsche Fed-Cup-Spielerin trug der 39 Jahre alte amerikanische Tennisstar am Montag bei den Australian Open einen asymmetrisch geschnittenen Catsuit in den Farben schwarz, pink und rot – inspiriert von der ehemaligen amerikanischen Leichtathletin Florence Griffith-Joyner.

„Sie war eine tolle Athletin. Als ich aufgewachsen bin, habe ich immer ihre Mode gesehen, ihre tollen Outfits, die sie oft wechselte“, erzählte Williams in der digitalen Pressekonferenz, als sie auf ihren Einteiler mit einem kurz und einem langen geschnittenen Bein angesprochen wurde. Als ihr Ausrüster ihr diese Kollektion vorgeschlagen habe, dachte sie nur: „Oh mein Gott, es ist brillant.“

Doch nicht nur die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin überraschte am ersten Turniertag. Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev trug ein Muskelshirt und eine etwas weiter geschnittene Hose im Stile eines Basketballprofis. „Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen“, sagte der 23 Jahre alte Hamburger schmunzelnd. „Es ist anders.“

Sein Ausrüster suche immer wieder Leute, die gerne etwas ausprobieren, „und ich bin jemand, der gerne etwas ausprobiert“, sagte der Weltranglisten-Siebte nach seinem Erfolg über den Amerikaner Marcos Giron. Er habe im australischen Sommer in Melbourne auch „viel ärmellos trainiert“, berichtete Zverev. „Ich fühle mich relativ wohl in dem Outfit. Für mich ist es ganz cool.“

Am Eröffnungstag der Australian Open besuchten insgesamt 17.922 Zuschauer die Matches im Melbourne Park. Diese offizielle Zahl teilten die Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers der neuen Saison am Montag mit. Dank strenger Maßnahmen war es den Behörden und Verantwortlichen im Bundesstaat Victoria gelungen, die Zahl der Coronavirus-Infektionen äußerst niedrig zu halten. Alle Tennisprofis und deren Betreuer mussten nach ihrer Einreise für 14 Tage in Quarantäne.

Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass bis zu 30.000 Menschen pro Tag auf der Anlage erlaubt sein würden. Die Marke gilt als Maximalwert an den ersten acht Tagen, für die restlichen sechs Tage wird die Kapazität auf 25.000 Besucher pro Tag gesenkt - eingeteilt in 12.500 für die Tagessessions und 12.500 für die Nachtspiele. Wie in fast allen anderen Sportarten war auch im Tennis zuvor fast nur vor Geisterkulissen gespielt worden.

„Es ist unglaublich, wieder vor Fans antreten zu dürfen. Das ist etwas, was wir vermisst haben im letzten Jahr“, sagte die deutsche Nummer eins, Alexander Zverev. „Natürlich ist es nicht das, was wir gewohnt sind, aber es ist definitiv schön, dass Fans da sind“, sagte Serena Williams und freute sich so, dass sie nicht nur die TV-Zuschauer an ihrem neuen Outfit teilhaben lassen konnte.