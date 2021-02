Australian Open : Mensch gegen Maschine

Frances Tiafoe konnte einem leid tun. Schließlich hatte er es, wenn man so will, mit einem übermenschlichen Gegner zu tun. Und damit war ausnahmsweise nicht Novak Djokovic gemeint, sein Gegenspieler auf der anderen Seite des Netzes, dessen schier unmenschliche Präzision ihm einst den Spitznamen „Robotovic“ eingebracht hat. Tiafoes Gegner bei den Australian Open war in diesem Moment ein Linienrichter. Und dessen Entscheidung ließ ihn vor Wut schäumen.

Das Problem an der Sache war nur, dass es sich nicht um einen Widersacher aus Fleisch und Blut handelte, sondern lediglich um ein immaterielles Computerprogramm. Tiafoe wusste folglich nicht so recht, wohin er seinen Unmut über das vermeintliche Fehlurteil adressieren sollte. Er haderte und schimpfte, doch den elektronischen Linienrichter beeindruckte das wenig. Seine Zweitrundenpartie gegen Djokovic verlor Tiafoe in vier Sätzen. Danach motzte er leidenschaftlich über das System. „Ich hasse es, ich kann es nicht ausstehen“, klagte er: „Ich habe Novak sogar einmal lachen sehen, weil sein Aufschlag offensichtlich viel zu lang war.“