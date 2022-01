Tennis-Star kurz vor Rekord : Donnerwetter, der Nadal!

Vor ein paar Wochen fragte er sich mit bangem Herzen, ob er jemals wieder Tennis spielen würde. Und nun steht Rafael Nadal wieder in einem großen Finale – 18 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei den Australian Open, 13 Jahre nach seinem einzigen Titel in Melbourne und bis in alle Ewigkeit dankbar, dass er weiter das tun kann, was er so bedingungslos liebt.

Sonntag Abend Melbourner Zeit (9.30 Uhr MEZ bei Eurosport) wird er in der Rod Laver Arena gegen Daniil Medwedew versuchen, den 21. Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu gewinnen, und nach allem, was die beiden bei ihren Siegen im Halbfinale zeigten, ist nichts weniger zu erwarten als ein großes Ding.