Tennisstar bei Australian Open : Machtdemonstration von Djokovic

Tennisstar Novak Djokovic hat bei den Australian Open in Melbourne mit einer Machtdemonstration das Viertelfinale erreicht. Der 35 Jahre alte Serbe deklassierte am Montag in einem höchst einseitigen Achtelfinale den überforderten Australier Alex de Minaur und setzte sich nach nur 2:06 Stunden 6:2, 6:1, 6:2 durch. Anders als in den zwei Runden zuvor schien Djokovic der Oberschenkel deutlich weniger Probleme zu bereiten.

Wegen Djokovics Blessur und der bis dahin starken Leistung des an Nummer 22 gesetzten de Minaur hatten die australischen Fans auf eine Überraschung gehofft – doch diese Hoffnung legte sich in der Rod Laver Arena schnell. Djokovic war von Beginn an hellwach, körperlich auf der Höhe und in nahezu allen Belangen überlegen.

De Minaur fehlte die Qualität für einen Coup gegen den Turnierfavoriten, der nur noch drei Siege vom 22. Grand-Slam-Turniersieg entfernt ist. Damit würde Djokovic im Finale am 29. Januar mit Rekordhalter Rafael Nadal gleichziehen.

Am Mittwoch kämpft der bei den Australian Open seit 25 Spielen unbesiegte Djokovic zunächst gegen den Russen Andrei Rubljow um das Halbfinalticket. Der 25-Jährige hatte zuvor in einem packenden Fünfsatzkrimi gegen Dänemarks Jungstar Holger Rune (19) das fast schon sichere Aus gleich mehrfach abgewendet und mit 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9) dank eines glücklichen Netzrollers beim Matchball gewonnen.

Auch Mies im Viertelfinale

Auch Doppelspieler Andreas Mies hat beim ersten Grand-Slam-Auftritt mit seinem neuen Partner John Peers das Viertelfinale erreicht. Der zweimalige French-Open-Gewinner siegte am Montag an der Seite des Australiers gegen die Lokalmatadoren Alex Bolt/Luke Saville souverän 6:0, 6:3 und steht damit in Melbourne erstmals in der Runde der besten acht Doppel.

Im Kampf um einen Platz im Halbfinale warten als nächste Gegner auf Mies/Peers die an Nummer acht gesetzten Marcel Granollers (Spanien)/Horacio Zeballos (Argentinien).

Im vergangenen November hatte Mies die Trennung von seinem langjährigen Erfolgspartner Kevin Krawietz bekannt gegeben, mit dem er 2019 und 2020 in Paris auf Sand den Grand-Slam-Titel gewinnen konnte. Auch Krawietz hat in Tim Pütz einen neuen Doppelpartner, in Melbourne fehlt er allerdings, weil er bald Vater wird.

Fruhvirtova scheitert

Bei den Damen hat die erst 17 Jahre alte Linda Fruhvirtova das Viertelfinale knapp verpasst. Die Tschechin verlor ihr Achtelfinale am Montag gegen die Kroatin Donna Vekic 2:6, 6:1, 3:6.

Bei einem Sieg wäre Fruhvirtova die jüngste Viertelfinalistin in Melbourne seit 25 Jahren geworden. „Das ärgert mich natürlich“, sagte der Teenager, „aber ich denke, ich bekomme in den nächsten Jahren noch ein paar Chancen“.

Vekic trifft in der Runde der besten acht Spielerinnen auf Aryna Sabalenka. Die Belarussin setzte sich gegen die Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic mit 7:5, 6:2 durch.

Ebenfalls im Viertelfinale stehen die frühere Weltranglistenerste Karolina Pliskova und die Polin Magda Linette. Pliskova gewann am Montag ihr Match gegen Zhang Shuai aus China klar 6:0, 6:4. Linette überraschte mit dem 7:6 (7:3), 6:4 gegen die an Nummer vier gesetzte Caroline Garcia und bejubelte den größten Grand-Slam-Turniererfolg ihrer Karriere.

Die Französin Garcia hatte in der Runde zuvor die deutsche Spielerin Laura Siegemund aus dem Wettbewerb geworfen. Linette und Pliskova kämpfen am Mittwoch im direkten Duell um einen Halbfinalplatz.