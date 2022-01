Zverev und Nadal äußern sich : „Wäre Djokovic geimpft, könnte er spielen“

Aktualisiert am

Olympiasieger Alexander Zverev hat sich im Einreise-Krimi um den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bedeckt gehalten. „Am Ende des Tages hätte es geholfen, wenn er geimpft ist“, sagte Zverev am Donnerstag in Sydney nach seinem Spiel beim ATP Cup gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime. „Aber er hat ja eine Ausnahmegenehmigung bekommen, von daher muss es ja einen Grund dafür geben. Es gibt ja auch fünf andere Profis, die eine Ausnahme erhalten haben, aber deren Namen kennen wir nicht.“

Der sehr wahrscheinlich ungeimpfte Djokovic war mit einer höchst umstrittenen medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien gereist und am späten Mittwochabend (Ortszeit) in Melbourne gelandet. Die australische Grenzschutzbehörde hatte ihm aber die Einreise verwehrt, da er keine geeigneten Beweise zur Erfüllung der Einreisebestimmungen vorgelegt habe.

Djokovic hat dagegen geklagt, ein Gericht in Melbourne will am Montag eine Entscheidung fällen. Eine Woche später beginnen die Australian Open.

„Wäre schön, wenn er dabei wäre“

„Es ist ein Grand-Slam-Turnier, das er neun Mal gewonnen hat. Es wäre schön für das Tennis, wenn er dabei wäre“, sagte Zverev. „Aber Regeln sind Regeln. Ich werde nie im Leben ein schlechtes Wort über Novak sagen, aber ich kenne auch zu wenig Details, um ihn in Schutz nehmen zu können.“

Djokovics Rivale Rafael Nadal hat derweil wenig Mitleid mit dem Serben, nachdem dem Weltranglisten-Ersten das Visum für die Einreise nach Australien entzogen worden war. „Ich hatte Covid, ich bin zwei Mal geimpft. Wenn du das machst, hast du kein Problem, hier und überall auf der Welt zu spielen. Das ist das Einzige, was klar ist“, sagte der Spanier am Donnerstag in Melbourne. „Er hat einen anderen Weg eingeschlagen, er hat seine eigenen Entscheidungen getroffen. Und es steht jedem frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen, aber dann gibt es Konsequenzen.“

Zwar tue ihm Djokovic auch ein wenig leid, aber „es gibt Regeln, und wenn man sich nicht impfen lassen will, dann kann man Probleme bekommen“, sagte Nadal und betonte, dass Djokovic „die Bedingungen schon seit vielen Monaten“ kannte.

Nadal wollte den brisanten Fall ansonsten nicht weiter kommentieren. Die Menschen in Australien seien aber wegen der Pandemie durch schwere Zeiten gegangen. Von daher könne er ihren Unmut über die Ausnahmegenehmigung für Djokovic verstehen. Melbourne, wo das erste Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am 17. Januar beginnt, hatte mit 262 Tagen einen der längsten Lockdowns der Welt.

Nadal gewann bei einem Vorbereitungsturnier für die Australian Open seine Auftaktpartie gegen den Litauer Ricardas Berankis mit 6:2, 7:5. Es war sein erster Einzelsieg auf der Tennis-Tour seit August 2021. Danach hatte Nadal lange wegen einer komplizierten Fußverletzung pausiert.