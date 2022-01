Australian Open : Die unglaubliche Reise des Miomir Kecmanovic

In Abwesenheit des serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic hat dessen Landsmann Miomir Kecmanovic erstmals das Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht. Bei den Australian Open besiegte der 22-Jährige am Freitag in Melbourne den an Position 25 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego 6:4, 6:7 (8:10), 6:2, 7:5. Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale tritt der Weltranglisten-77. gegen den Franzosen Gael Monfils an.

Kecmanovic hatte angekündigt, auch für Djokovic spielen und diesen stolz machen zu wollen. Kecmanovic, der zuvor noch nie über die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers hinausgekommen war, sollte bei den Australian Open ursprünglich in der ersten Runde gegen Djokovic spielen.

„Es ist unglaublich. Vor einer Woche sollte ich gegen die Nummer eins der Welt spielen und hatte kaum eine Chance und nun bin ich unter den letzten 16“, sagte der serbische Tennisprofi. Mit Djokovic sei er noch nicht in Kontakt gewesen. „Ich denke, er erholt sich immer noch von allem, und ich wollte ihn wirklich nicht belästigen.“ Djokovic, der 34 Jahre alte Rekordchampion der Australian Open, hatte aus Australien abreisen müssen, weil er mit dem Einspruch gegen die Annullierung seines Visums vor dem Bundesgericht gescheitert war.

„Schwer, einen Mittelweg zu finden“

Erstmals seit 2016 erreichte derweil die zweimalige Turniersiegerin Viktoria Asarenka wieder das Achtelfinale bei den Australian Open. Überraschend dominant setzte sich die 32 Jahre alte Tennisspielerin aus Belarus am Freitag in Melbourne gegen die an Position 15 gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina mit 6:0, 6:2 durch. Ihre nächste Gegnerin ist die tschechische French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova.

Die Weltranglisten-Vierte gewann das Duell mit der früheren French-Open-Gewinnerin Jelena Ostapenko aus Lettland 2:6, 6:4, 6:4. Asarenka gewann die Australian Open 2012 und 2013. 2017, 2018 und 2020 hatte sie beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres gefehlt. Im vergangenen Jahr und 2019 war die Weltranglisten-25. in der ersten Runde ausgeschieden. Vor sechs Jahren kam Asarenka bis ins Viertelfinale.

Asarenka äußerte sich zurückhaltend zur Corona-Teststrategie beim Turnier in Melbourne. „Wir hatten rigoroses Testen und Leute waren nicht glücklich. Jetzt scheint es, dass auch irgendwie Leute nicht glücklich sind. Ich denke, es wird schwierig, den Mittelweg zu finden“, sagte sie nach dem Match. Es sei wichtig, die eigene Verantwortung für die Vorsichtsmaßnahmen und fürs Testen zu übernehmen.

Nach ihrer Ankunft mussten die Teilnehmer der Australian Open einen PCR-Test absolvieren. Nach fünf bis sieben Tagen war ein Schnelltest erforderlich. Abgesehen davon werden nach Veranstalter-Angaben Schnelltests zur Verfügung gestellt, sie sind aber freiwillig.

Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies kam unterdessen zum ersten Mal gemeinsam ins Achtelfinale der Australian Open. Die zweimaligen French-Open-Gewinner der Doppel-Konkurrenz gewannen ihre Zweitrundenpartie 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 gegen die Amerikaner Austin Krajicek/Sam Querrey. Einen Matchball im Tiebreak des zweiten Satzes konnten die beiden nicht nutzen. In der Runde der besten 16 bekommt es das Duo mit den an Position fünf gesetzten John Peers aus Australien und Filip Polasek aus der Slowakei zu tun.

Krawietz und Mies sind die Nummer zwölf der Setzliste. 2019 und 2020 hatten der Coburger Krawietz und der Kölner Mies zusammen den Titel bei den French Open in Paris gefeiert. In der vergangenen Saison konnten die beiden wegen einer Knie-Operation von Mies nicht gemeinsam antreten. Bei den Australian Open spielten Krawietz/Mies zuvor nur 2020 zusammen, verloren aber in der ersten Runde.