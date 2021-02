Tennisprofi trotz Krankheit : Die großartige Geschichte der Francesca Jones

In den Tagen vor Beginn eines großen Turniers herrscht in den Interviewräumen reger Betrieb. Die Favoriten berichten in eng getakteten Fragerunden vom neuesten Stand der Dinge, und die Stars reden gewöhnlich nonstop. Francesca Jones, 20 Jahre alt, aus Bradford in der Grafschaft West Yorkshire, gehört normalerweise nicht zu diesem Kreis, und es war klar, dass sie in Melbourne nicht wegen ihrer Meriten im Tennis auf der Terminliste des Tages stand; das wäre auch schwer möglich gewesen vor dem ersten Spiel ihrer Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers und auf Weltranglistenplatz 245.

Doch spätestens seit sich die Britin Mitte Januar in Doha für die Australian Open qualifiziert hatte, macht ihre Geschichte die Runde, und es ist eine großartige Geschichte. Geboren wurde Francesca Jones mit dem seltenen EEC-Syndrom (Ektrodaktylie); ihr fehlt an jeder Hand ein Finger, am rechten Fuß fehlen zwei Zehen und am linken einer.