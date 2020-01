Australian Open : Barty und Kenin im Halbfinale – Doppel-Aus für Struff

Aktualisiert am

Mit der Weltranglisten-Ersten zieht nach 36 Jahren zum ersten Mal wieder eine Australierin in das Finale der Australian Open ein. Die 23-Jährige trifft dort auf die zwei Jahre jüngere Amerikanerin, die als Außenseiterin gilt.

Als erste australische Tennisspielerin seit 1984 hat die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty bei den Australian Open das Halbfinale erreicht. Die 23-Jährige besiegte am Dienstag im Viertelfinale von Melbourne die Tschechin Petra Kvitova 7:6 (8:6), 6:2. Vor einem Jahr hatte die zweimalige Wimbledonsiegerin Kvitova das Viertelfinal-Duell mit Barty noch für sich entschieden und war anschließend bis ins Endspiel gekommen. Die bislang letzte Australierin, die bei den Australian Open triumphierte, war Chris O'Neil 1978.

Barty bekommt es nun im Halbfinale mit der Amerikanerin Sofia Kenin zu tun. Diese hat kurz zuvor die Erfolgsgeschichte der Tunesierin Ons Jabeur beendet. Die in Moskau geborene Kenin (21) zog durch ein souveränes 6:4, 6:4 zum ersten Mal in das Halbfinale eines Grand Slams ein. „Ich spiele mit sehr viel Selbstvertrauen, ich bin so glücklich", sagte die Weltranglisten-15. Kenin, als sie zwei Tage zuvor im Achtelfinale das Tennis-Wunderkind Cori Gauff (Vereinigte Staaten) bezwungen hatte. Im vergangenen Jahr war sie ins Achtelfinale der French Open eingezogen, es war ihr bislang bestes Resultat bei einem Grand Slam.

Jabeur (25) hatte in Melbourne Geschichte geschrieben, nachdem sie als erste Frau aus der arabischen Welt in die dritte Runde bei einem Grand Slam eingezogen war. Auf dem Weg in die Runde der letzten Acht besiegte sie unter anderem die frühere Weltranglistenerste Caroline Wozniacki (Dänemark).

Kein Doppel-Halbfinale für Tennisprofi Struff

Unterdessen ist der Tennisprofi Jan-Lennard Struff im Doppel-Wettbewerb der Australian Open im Viertelfinale ausgeschieden. Der Sauerländer verlor am Dienstag in Melbourne mit seinem finnischen Doppelpartner Henri Kontinen 4:6, 4:6 gegen Rajeev Ram und Joe Salisbury. Das amerikanisch-britische Duo war an Position elf gesetzt, Struff und Kontinen waren ungesetzt. Einen Schreckmoment gab es zu Beginn des zweiten Satzes, als Kontinen Salisbury aus kurzer Distanz mit dem Ball im Gesicht traf. Der Brite wurde behandelt, konnte das Match aber beenden.

Im Einzel war Davis-Cup-Spieler Struff in der ersten Runde ausgeschieden. In vier Sätzen hatte der 29 Jahre alte Warsteiner gegen den serbischen Titelverteidiger Novak Djokovic verloren.