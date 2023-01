Tennis bis vier Uhr morgens : Murray kritisiert Spielplan und „möchte schlafen“

Einige Beobachter im Spielerbereich tief in den Katakomben der Rod-Laver-Arena rieben sich am Freitagmittag verwundert die müden Augen. Andy Murray schleppte sich mit gepackter Sporttasche den Korridor entlang. Er humpelte leicht, zog das linke Bein nach. Das ist nicht unüblich beim Schotten, der 2016 chronische Hüftprobleme bekam und seit drei Jahren nur dank einer komplizierten Operation mit Metall am Gelenk überhaupt noch spielen kann.

Dass dieser Umstand schon weitestgehend normalisiert wurde, spricht nicht gerade für diese Profitenniswelt, die in vielerlei Hinsicht verrückt ist. Es ist eine Welt, in der Murray nur wenige Stunden nach dieser surreal wirkenden Nacht bei den Australian Open in Melbourne schon wieder auf der Anlage erschien, um nur einen Tag später am Samstag irgendwie wieder konkurrenzfähig sein zu können.

Das längste Match seiner Laufbahn

Die ehemalige Nummer eins der Welt hatte Thanasi Kokkinakis in der zweiten Runde nach 0:2-Satzrückstand und 5,45 Stunden Spielzeit um Ortszeit 4.05 Uhr – am Morgen wohlgemerkt – niedergerungen. Murray hat in mehr als 15 Jahren seiner Karriere einige lange Tennisschlachten geschlagen. Der Sieg gegen den Lokalmatadoren aber war das längste Match seiner Laufbahn und schlug seine Beteiligung bei der Davis-Cup-Begegnung 2016 gegen Juan Martin del Potro (5,07 Stunden, Anm. d. Red.).

Außerdem war es das zweitlängste Tennismatch bei den Australian Open, nur acht Minuten kürzer als das Finale 2012 zwischen Novak Djokovic und Rafael Nadal. Dass es zudem nur das zweitspäteste Ende einer Begegnung hier in Melbourne war, sagt auch etwas aus über diesen Sport aus. Der heimische Superstar Lleyton Hewitt und Marcos Baghdatis bekämpften sich vor 15 Jahren bis kurz nach halb fünf Uhr morgens.

„Es war frustrierend“

Diese Statistiken aber gingen unter, als es fast schon hell wurde an der Ostküste in Australien und Murray wenige Minuten nach seinem bemerkenswerten Sieg vor mehr als einem Dutzend Reporter zu erklären versuchte, was kaum zu erklären war. „Es war frustrierend. Es war so angespannt aber auch aufregend und all das“, erklärte Murray sehr langsam. „Und dann am Ende“, erklärte er, stockte und setzte dann fort: „Es ist einfach nur unglaublich, das Match zu gewinnen. Aber ich möchte auch einfach nur noch ins Bett. Ich fühle mich wie: ,Ja, großartig’, aber ich möchte schlafen, nur schlafen.“

Murray hatte hier an Ort und Stelle 2019 unter Tränen sein Karriereende angekündigt, nach der Niederlage gegen Roberto Bautista Agut. Drei Jahre nach dem er zur Nummer eins der Tenniswelt aufgestiegen war, all den Federers, Nadals und Djokovics zum Trotz. Er schien den langwierigen Kampf gegen seine chronischen Hüftprobleme verloren zu haben, dann unterzog er sich der Operation und setzte seine Laufbahn fort. Es war eine Nachricht wert, dass er überhaupt noch Profitennis im Top-100-Bereich spielte – ab und an ärgerte er sogar richtig gute Spieler.

Murray war das nicht genug. Nach seinem Sieg über Berrettini am Dienstag berichtete er ausführlich, wie er trotz seiner ganzen Erfolge im Herbst vergangenen Jahres dem Tennis nochmal alles unterordnete. Vier Wochen sei er nach Kalifornien gereist zu Erfolgstrainer Ivan Lendl, mit dem er zum dritten Mal zusammenarbeitet, alleine, ohne Familie, mit mehreren Einheiten am Tag. „Mein Körper hat die Hüfte endlich angenommen“, berichtete Murray.

Murray kritisiert „Farce“

Vor allem die britischen Reporter wollten nun aber über die Begleitumstände seines neuerlichen Triumphs sprechen. Die waren nämlich mehr als grenzwertig: Das Spiel gegen Thanasi Kokkinakis war erst weit nach 22 Uhr Ortszeit losgegangen.

„Keine Ahnung, wer von so einem Ereignis profitiert. Wir stehen hier nach so einem Match und die Diskussion dreht sich nicht um dieses epische Match, sondern endet ein bisschen in einer Farce“, so Murray, der sich trotz der fragwürdigen Uhrzeit für die grandiose Stimmung bedankte: „Aber die Leute müssen später zur Arbeit gehen. Und wenn meine Kinder hier als Ballkinder im Einsatz wären und um fünf Uhr morgens nach Hause kommen, würde ich mich als Vater tierisch aufregen“, erklärte der 34-Jährige. Niemand profitiere von dieser Erfahrung: „Nicht wir Spieler, nicht die Schiedsrichter, nicht die Fans – niemand.“ Die Verantwortlichen forderte er auf, über die Ansetzungen nachzudenken.

Turnierchef wehrt sich

Gegen diese Kritik wehrte sich Turnierchef Craig Tiley: „Wir müssen auch die Matches schützen. Wenn man abends nur ein Match ansetzt und es eine Verletzung gibt, hat man nichts für die Fans oder Sender“, sagte Tiley dem australischen Nachrichtenportal „9News“: „Zu diesem Zeitpunkt besteht keine Notwendigkeit, den Zeitplan zu ändern.“ Man habe „nicht viele Optionen“, so Tiley. Und weiter: „Wir müssen die Spiele in 14 Tagen durchziehen.“

Murray beschwerte sich auch über die Qualität der Bälle, die Winner unmöglich machten und lange Ballwechsel provozierten sowie die strenge Regelauslegung. „Ich habe Verständnis für die Regeln der Tour, etwa mit den unsäglichen Toilettenpausen, dass die niemand ausnutzt. Aber es war drei Uhr am Morgen, ich habe den ganzen Tag getrunken und muss auf die Toilette und es ist in diesen Momenten nur noch frustrierend. Wenn man Spieler um drei, vier Uhr auf den Plätzen lässt, muss man da lockerer sein.“

Am Freitag entfachten das Match und Murrays Aussagen eine Diskussion über die Länge der Night Sessions, die zwei Matches vorsehen. Murray dagegen hat nur noch rund 24 Stunden Regenerationszeit, bis er am Samstag um 19 Uhr zu seinem Drittrundenmatch antreten muss. Gegner ist ausgerechnet Bautista Agut, der doch eigentlich schon die Karriere von Murray beendet hatte. Vier Jahre ist das her. Verrückte Tenniswelt.