Aus bei Australian Open : Alexander Zverev und der Weg zum Ich

Am Ende standen sie zusammen am Netz, sie umarmten sich, und der Sieger legte für einen kleinen Moment den Kopf an die Schulter des Verlierers. Dominic Thiem hatte alles gegeben beim Sieg in vier Sätzen (3:6, 6:4, 7:6, 7:6) im Halbfinale gegen Alexander Zverev, und er hatte dieses Spiel verdient gewonnen, weil er in den entscheidenden Momenten mutiger und aggressiver gespielt hatte. Für ihn steht nun die letzte Prüfung an, im Spiel um den Titel an diesem Sonntag (9.30 Uhr MEZ bei Eurosport) gegen Novak Djokovic, und natürlich hätte Zverev nichts lieber getan, als diesen Part zu übernehmen. Doch, und das ist die beste Erkenntnis dieses Turniers, die Wahrscheinlichkeit, dass er demnächst eine solche Chance haben wird, mag zwar rein rechnerisch nicht gestiegen sein, aber gefühlt sehr wohl.

Es war der heißeste Tag des Turniers, Höchsttemperatur 42,6 Grad um 16.00 Uhr. Als das Spiel um viertel vor acht begann, waren es immer noch 35 Grad, doch von der weiteren Abkühlung bekamen die Zuschauer in der Rod-Laver-Arena dann bald nichts mehr mit. Nach den ersten drei Spielen fielen ein paar Tropfen Regen, das Dach wurde geschlossen, und der Rest des Abends fand in der Halle statt. Die Sympathien des Publikums waren verteilt, und dabei blieb es bis zum Ende, denn das Spiel hatte so viele Wechsel, das alle zehn Minuten ein neues Drehbuch geschrieben wurde. Thiem im Vorteil? Nicht lange. Zverev vorn? Gleich wieder vorbei. Mitte des ersten Satzes wirkte der Österreicher ein wenig müde; man konnte sich fragen, ob es vielleicht eine Rolle spielen würde, dass er auf dem Weg in dieses Halbfinale mehr als vier Stunden länger unterwegs gewesen war als Zverev, in erster Linie wegen des langen Spiels im Viertelfinale gegen Rafael Nadal.