Australian Open : Kerber und die Gegnerin aus der Casino-Klasse

Erstmals seit einem Jahr ist Angelique Kerber in der zweiten Woche bei einem Grand-Slam-Turnier. Nun trifft sie eine unberechenbare Gegnerin. Gut, dass Kerber einen Mann an ihrer Seite hat, der die bestens kennt.

Zwei Stunden und acht Minuten brauchte Angelique Kerber am Samstag in Melbourne für einen nicht ganz unkomplizierten Sieg. Auf der anderen Seite stand Camila Giorgi aus Italien, deren Spiel so berechenbar ist wie ein Abend im Crown Casino mit Roulette oder Black Jack. Signorina Camila war mit 65 unerzwungenen Fehlern in drei Sätzen ein wenig behilflich, doch wären es nur fünf weniger gewesen, hätte die Sache noch viel kniffliger werden können, als sie es ohnehin war beim 6:2, 6:7, 6:3-Sieg der Deutschen.

Die Erkenntnis ist nicht neu, aber sie wird dieser Tage in Melbourne beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres täglich bestätigt: Es gibt kein Eckchen sicheres Terrain im Frauentennis, Gefahren lauern immer und überall. Zwanzig von 32 gesetzten Spielerinnen sind nach der dritten Runde schon ausgeschieden, darunter die Nummern zwei, drei, fünf, sechs und acht der Weltrangliste – Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Jelina Switolina, Belinda Bencic und Serena Williams.

Wegen ihrer langwierigen Oberschenkelverletzung, die sie an manchen Tagen mehr behindert als an anderen, war Angelique Kerber ohne größere Erwartungen ins Turnier gestartet, und sie sagt, sie habe auch nicht vor, die Erwartungen zu erhöhen. Bringt ja auch nichts, findet sie, die Gegnerinnen würden ja nicht leichter. Zum ersten Mal seit einem Jahr ist sie zu Beginn der zweiten Woche bei einem Grand-Slam-Turnier noch im Spiel, und das schafft schon mal ein gutes Gefühl für alles, was noch kommen könnte.

Als sie in der vergangenen Woche zum Abschied der Dänin Caroline Wozniacki befragt wurde, meinte sie mit einem Hauch von Wehmut, ja, schon wieder eine. Nach Ana Ivanovic und Agnieszka Radwanska, mit denen sie eng befreundet war, nun also die nächste aus diesem Kreis, aber für sie selbst wird es weitergehen. Ganz konkret sieht die Sache so aus, dass sie in Melbourne am Montag (nicht vor 7.00 Uhr MEZ bei Eurosport) gegen die Russin Anastassija Pawljutschenkowa spielen wird, die in der Casino-Zuverlässigkeits-Rangliste nicht allzu weit hinter Camila Giorgi steht. Nach 14 gemeinsamen Spielen steht die Bilanz 7:7, die Russin gewann die letzte Partie im Herbst 2019 bei einem Turnier in Asien, aber Angelique Kerber hat ja nun einen Mann an ihrer Seite, der bei dieser Konstellation helfen kann.

Der Allgäuer Dieter Kindlmann, den sie vor ein paar Wochen verpflichtete, hatte 2016 mit Pawljutschenkowa gearbeitet, er kennt sie also ziemlich gut. Kindlmann erlebte die gemeinsamen Monate damals als größtmöglichen Gegensatz zur Arbeitsstelle zuvor im Team von Maria Scharapowa, von deren Professionalität und Engagement er schwer beeindruckt war. Mit Anastassija Pawljutschenkowa sah die Sache etwas anders aus. Kindlmanns Vorstellungen von Trainingsumfängen und Trainingsaufwand fanden bei dieser Spielerin nicht immer Gehör. Nach sechs Monaten endete die Zusammenarbeit, auch deshalb hat die Konstellation im Spiel am Montag einen besonderen Reiz.

Die erfolgreichste Zeit der Russin liegt schon ziemlich lange zurück, ihre beste Position in der Weltrangliste erreichte sie im Sommer 2011 mit Platz 13, aber auch danach war sie oft eine gefährliche, unangenehme, unberechenbare Gegnerin. Bei allen vier Grand-Slam-Turnieren erreichte Anastassija Pawljutschenkowa einmal das Viertelfinale, zuletzt vor einem Jahr in Melbourne. In Australien hatte sie 2006 den Titel bei den Juniorinnen gewonnen, interessanterweise mit einem Sieg im Finale gegen Caroline Wozniacki.

„Ich weiß, das wird nicht einfach“

Als sie gefragt wurde, welche Gedanken sie angesichts deren Rücktritt habe, sagte sie: „Wir sind in einem Marathon unterwegs, ich habe meinen sehr, sehr langsam begonnen, sie ist sofort gesprintet.“ Die Frage, ob sie auch nur ansatzweise den gleichen Aufwand betrieben hat wie die Dänin, die einen Grand-Slam-Titel gewann, lassen wir mal außen vor. Pawljutschenkowas Sieg am Samstag über die an Nummer zwei gesetzte Tschechin Karolina Pliskova war der erste nach sechs Niederlagen, und das Ende solcher Negativ-Serien hat ja meist eine befreiende Wirkung. „Ich weiß, das wird nicht einfach“, sagt Angelique Kerber. „Ich muss mal schauen, wie mein Plan gegen sie sein wird, beim letzten Mal habe ich ja verloren.“

Unabhängig von der Konstellation kann es vielleicht nicht schaden, einen neuen Pakt mit Fortuna zu schließen. An einer Kette trägt Angelique Kerber im Moment nicht mehr jenen funkelnden Anhänger, den sie sich vor vielen Jahren nach ihrem ersten größeren Erfolg in New York gegönnt hatte, sondern einen Elefanten aus der Kollektion eines dänischen Schmuck-Designers. Den habe sie sich ausgesucht, sagt sie, Elefanten brächten Glück.