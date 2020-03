Olympia : Qualifizierte Athleten sollen Plätze wohl behalten

Aktualisiert am

Bereits qualifizierte Athleten sollen ihre Plätze für die ins Jahr 2021 verlegten Olympischen Sommerspiele in Tokio offenbar behalten. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf übereinstimmende Quellen berichtet, haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die Sportverbände diese Entscheidung in einer Telefonkonferenz am Donnerstag getroffen.

Diese Nachricht ist sehr bedeutsam für mehr als 6000 Sportler. Rund 57 Prozent der geplanten 11.000 Plätze für die Spiele waren am Dienstag, als das IOC die Verschiebung wegen der Corona-Pandemie bekannt gegeben hatte, bereits an qualifizierte Athleten vergeben.

Neue Qualifikation wäre für viele Qual

Für viele Sportler wäre die Festlegung extrem wichtig. Der dreifach Ringer-Weltmeister Frank Stäbler fordert beispielsweise in einem Interview mit der am heutigen Freitag erscheinenden F.A.Z. Woche eindringlich, dass Qualifikationen beibehalten bleiben. Im Ringen ist die Qualifikation für viele Athleten mit besonderen Qualen verbunden, da sie für Olympia oftmals in eine niedrigere Gewichtsklasse wechseln müssen, da zwei reguläre Gewichtsklassen aus Gründen der Verkleinerung der Teilnehmerzahlen bei Olympia wegfallen.

Stäbler ist als 72-Kilogramm-RInger davon betroffen, er muss deshalb neun Kilogramm Gewicht abbauen. „Bei uns ist es im vorolympischen Jahr in einigen Gewichtsklassen nötig, Gewicht massiv zu reduzieren. Das ist auch bei mir so. Für Olympia muss ich das noch mal machen. Es wäre für mich schwer vorstellbar, noch ein weiteren Qualifikatiosndurchgang zu bestehen mit dieser Qual“.