Kassatkina begeistert Petkovic : „Ich habe es gefeiert“

Andrea Petkovic hat sich begeistert vom Coming-Out der homosexuellen russischen Tennisspielerin Darja Kassatkina gezeigt. „Ich fand's wahnsinnig mutig, wahnsinnig cool. Auch dieses Video, wie sie das vor sich hinsagt, als wäre es das Normalste auf der Welt, wie es auch sein sollte. Aber das ist es eben nicht, wenn du Russin bist“, sagte die 34-Jährige am Dienstag beim WTA-Turnier in Hamburg. „Ich habe es gesehen, ich habe es gefeiert und ich werde es weiter feiern.“

Kassatkina hatte zuvor ihre Homosexualität öffentlich gemacht. In einem am Montag erschienenen Video-Interview mit dem Blogger Witja Krawtschenko kritisierte sie gleichzeitig, dass es in Russland eine Reihe von „verbotenen Themen“ gebe. „Für junge Menschen, die mit Problemen in der Öffentlichkeit konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, wenn Sportler oder andere bekannte Persönlichkeiten darüber reden“, sagte Kassatkina. Sie habe eine Lebenspartnerin, bestätigte sie auf Nachfrage.

In Russland gebe es eine Menge Themen, über die nicht geredet werden dürfe, kritisierte Kassatkina. Homosexualität sei dabei nicht einmal das wichtigste. Es habe zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland Bewegung Richtung mehr Offenheit gegeben, doch dieser Prozess sei gestoppt. „Der Weg wurde gesperrt. Straßenbauarbeiten“, sagte Kassatkina ironisch.

Kassatkina ist als Nummer zwölf der Weltrangliste die derzeit bestplatzierte Russin. Die 25-Jährige hat in ihrer Karriere bislang vier Titel auf der WTA-Tour gewonnen. Beim Sandplatzturnier in Hamburg war sie in der ersten Runde ausgeschieden.

Petkovic „mit krachenden Gelenken“

Petkovic hatte sich am Dienstag im Achtelfinale mit 6:4, 6:3 gegen die Japanerin Misaki Doi durchgesetzt. Damit ist sie als einzige von insgesamt elf gestarteten deutschen Profis noch im Turnier dabei. Am Dienstagabend war Daniel Altmaier als letzter verbliebener deutscher Spieler in der Herren-Konkurrenz durch ein 6:2, 4:6, 2:6 gegen den Argentinier Francisco Cerundolo ausgeschieden. Zuvor musste sich der 22 Jahre alte Ludwigshafener Nicola Kuhn nach einem höchst couragierten Auftritt mit großem Kampfgeist in brütender Hitze dem Weltranglistensechsten Carlos Alcaraz aus Spanien nach 2:26 Stunden Spielzeit mit 6:3, 1:6, 6:7 (3:7) geschlagen geben.

Bei den Frauen waren Jule Niemeier mit 4:6, 6:0, 4:6 gegen Joanne Züger aus der Schweiz und Sabine Lisicki mit 4:6, 2:6 gegen die Serbin Alexandra Krunic in der ersten Runde des Sandplatzturniers ausgeschieden. „Ich hoffe, bald wieder da zu sein. Ich kämpfe weiter“, sagte die 32 Jahre alte Lisicki nach ihrem dritten WTA-Turnier seit ihrem Comeback im Anschluss an eine lange Verletzungspause.

Ihre Situation als einzige verbliebene deutsche Tennisspielerin beim Sandplatz-Turnier in Hamburg bedauerte Petkovic. „Es ist traurig für mich. Ich finde es immer gut, wenn sich der Druck auf alle Schultern verteilt, wenn die nächste Generation langsam das Ruder übernimmt“, sagte die 34-Jährige. „Aber scheinbar müssen die alten Eisen noch die Fahne hochhalten und wir machen das mit krachenden Gelenken.“