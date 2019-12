0:5 bei Aston Villa : Liverpools C-Elf scheitert im League-Cup

Jürgen Klopp in Qatar : „Der Fifa gefällt wohl nicht, dass ich das sage“

Während Liverpools B-Elf ohne Jürgen Klopp in England spielt, bereiten er und seine Stars sich in Qatar auf die Klub-WM vor. Den Trainer ärgert die Terminhatz. Kritik am Spielort in Doha zieht Klopp allerdings zurück.