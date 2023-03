Wie aufmerksam haben Sie heute die Nachrichten verfolgt? Ab sofort können Sie Ihr Wissen online auf FAZ.NET beweisen und sich mit anderen messen.

In unserem neuen News-Quiz stellen wir Ihnen jeden Tag fünf Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Mal fragen wir nach harten Zahlen, mal nach wirtschaftlichen Zusammenhängen – oder was bei den Promis schon wieder los ist. Welche Entdeckung hat unser Wissen-Ressort gemacht? Und was ist in der Welt des Sports passiert?

Testen Sie Ihr Wissen! Nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben, zeigen wir Ihnen, wie Sie im Vergleich mit anderen abgeschnitten haben.

Von Montag bis Freitag finden Sie hier ab 16 Uhr eine neue, tagesaktuelle Ausgabe.

Ihr Wissen können Sie bei FAZ.NET übrigens auch bei anderen Spielen unter Beweis stellen: Jeden Freitag gibt es unser ziemlich kniffliges Kreuzworträtsel „Kreuzwort“. Außerdem können Sie kostenlos Schach, Sudoku, Solitär und Mahjong spielen und Ihr Gedächtnis trainieren.