Drei Monate nach der Wahl : SPD, Scholz und Lauterbach im Stimmungshoch

Jahresrückblick : Das waren die Bilder des Jahres 2021

Die „Ampel"-Koalition beendet die Ära Merkel, Westdeutschland wird von Hochwasser heimgesucht, in Washington stürmen Trump-Gegner das Kapitol, in Afghanistan gelangen die Taliban an die Macht und die Corona-Pandemie wütet weiter – an historischen Ereignissen herrschte 2021 kein Mangel.