Angebot zur Amerika-Wahl : Lesen Sie F+ für nur einen Euro

Blaulicht in Rhein-Main : Polizei umstellt Haus nach Schüssen – Großeinsatz in Klinik nach Brand

Ein Unbekannter hat in einem Haus in Wiesbaden Schüsse abgegeben. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Nacht zum Donnerstag hat ein Patientenzimmer in einer Klinik in Wiesbaden gebrannt.