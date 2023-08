In der vergangenen Woche hat die F.A.S. ein Problem beschrieben, dass sich vor allem in deutschen Großstädten mit knappem Wohnraum stellt: Eine Witwe hat vom verstorbenen Ehepartner das gemeinsame Eigenheim geerbt, dieses Schicksal trifft in Deutschland meistens Frauen. Erbschaftsteuer musste sie auf die Immobilie nicht zahlen, hier hat der Staat eine Ausnahme vorgesehen. Nun würde die Witwe aber gern ausziehen, in eine kleine Wohnung, denn das Haus ist zu groß für sie allein, die Kinder längst ausgezogen. Vielleicht würde sie ihr Haus auch gern den Kindern überlassen, die selbst inzwischen Eltern geworden sind und den Platz gut brauchen könnten. So oder so wäre ein Auszug im Sinne der Allgemeinheit, denn so wird knapper Wohnraum für diejenigen frei, die ihn dringender brauchen.

Doch der Auszug ist so einfach nicht: Sobald die Frau nämlich nicht mehr in dem geerbten Haus wohnt, fällt die Ausnahme weg, die Eigenheimbesitzer vor einem erzwungenen Auszug schützen soll. Jetzt wird also doch Erbschaftsteuer fällig. Zehn Jahre müsste die Frau in dem Haus wohnen bleiben, dann wäre sie vor der Steuer sicher. Zieht sie vorher aus, fällt die volle Steuer an, egal, ob sie nach einem Jahr oder nach neun Jahren und elf Monaten auszieht. Freibeträge kennt die Erbschaftsteuer zwar, aber oft sind ja noch ein paar Euro auf dem Sparbuch, und gerade in der umkämpften Großstadt sind viele Häuser sowieso teurer als der Freibetrag. Geht das auch anders? Kann Oma doch ausziehen? Leicht ist es nicht, aber ein paar Ideen gibt es. Am besten geht es, wenn man alles schon vor dem Tod vorbereitet.