So früh wie nie : Die digitale F.A.Z. erscheint jetzt schon von 18 Uhr an

Immer mehr Leser wollen bereits am Vorabend wissen, was in der Zeitung steht. Dem tragen wir nun Rechnung – mit der frühesten Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, der Trend ist ungebrochen: Immer mehr von Ihnen beziehen die Frankfurter Allgemeine Zeitung am liebsten digital. Viele laden sich bereits am Vorabend des Erscheinungstages die jüngste Ausgabe auf ihre Smartphones, Tablets und Computer, um dort die wichtigsten Nachrichten, sorgfältig recherchierte Analysen, packende Reportagen sowie die pointierten Kommentare unserer Autorinnen und Autoren zu lesen. Dem tragen wir nun Rechnung.

Vom 1. August an erscheint die digitale F.A.Z. eine Stunde früher als bisher. Das E-Paper wird um 18 Uhr veröffentlicht statt um 19 Uhr. Auch unsere multimediale Ausgabe, die Edition, mit Grafiken, Videos und einer besonders intuitiven Leseführung, ist eher verfügbar – bereits von 19 Uhr an.

Unverändert hoch bleibt der Anspruch der Redaktion an die Aktualität. Bis in den späten Abend verfolgen unsere Redakteurinnen und Redakteure die neuesten Nachrichten aus aller Welt weiter und aktualisieren regelmäßig die Ausgaben Ihrer F.A.Z. So finden Sie in Ihrer digitalen Zeitung immer die wichtigsten Entwicklungen – wann immer sie darauf zugreifen.