R hythmisch plätschert der Landregen auf die Felder. Nicht ein Auto kommt ei­nem auf der Dorfstraße entgegen. Rollenhagen, ein Orts­teil von Blankensee im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, scheint noch im Winterschlaf zu stecken. Am Ende des Dorfes steht ein Haus auf einem Hügel. Es sieht wie eine postmoderne Scheune aus, mit viel Glas und Klinkerstein. Nicht zuletzt im Inneren zeigt sich, dass hier ein besonderes Wohnensemble entstanden ist. Und wenn dann noch die Haushündin Tilda, ein liebenswürdiger Appenzeller Sennenhund, den Besuchern entgegenspringt, ist zu spüren, dass es hier eine Familie ernst meint mit dem Landleben.

Vor zwanzig Jahren hätten sich Claudia Sun und Jens Suhren nicht im Traum vorstellen können, dass sie eines Tages in der Provinz glücklich werden würden. Für sie war Berlin über Jahrzehnte die Heimat. „Berlin war immer unsere Stadt. Unser Leben“, sagt Jens Suhren. Doch mit dem Auszug der Kinder wurde erst die Altbauwohnung zu groß und dann die Stadt zu trubelig. Die beiden zogen einen Schlussstrich. Sie nahmen sich eine Zweizimmerwohnung in Charlottenburg und konzentrierten ihre gestalterische Energie ganz auf das Haus auf dem Land. „Es war für uns an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, wie wir eigentlich in Zukunft und im Alter leben wollen“, resümiert Suhren.