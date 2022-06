J o und Yaël sind aber nicht nur Aktivisten, sondern auch Geschäftsleute. Zeam erzielt einen siebenstelligen Jahresumsatz, arbeitet profitabel und hat inzwischen, gut zwei Jahre nach Gründung, einundzwanzig Mitarbeiter. Das belegt, dass die beiden, obwohl sie erst in ihren Zwanzigern sind, etwas können, das Kunden haben wollen. „Es gibt so viele Kampagnen, die auf uns als Zielgruppe ausgerichtet sind“, sagt Jo. „Aber die sind so schlecht!“ Der Grund dafür sei simpel: In den Teams, die die Konzepte der Kampagnen mache, sitze in der Regel niemand unter Dreißig. Also gehen sie bei Zeam konsequent in die andere Richtung.

In dem Konferenzraum, den Zeam belegt hat, ist der flauschige Teppich lila. Mehrere Tische sind so gestellt, dass sie ein „Z“ bilden. Auf einem Bildschirm an der Wand bewegt sich in Endlosschleife ein amorphes Gebilde, das immer wieder das Firmenlogo zeigt. Die Mitarbeiter sitzen verteilt an dem großen Buchstaben und tippen auf Macbooks, einige unterhalten sich. Ein junger Mann mit lockigen, roten Haaren blickt von seinem Computer auf. „Hallo, ich bin Timon –“, beginnt er. „– unser Küken“, vollendet eine Kollegin ungefragt. „Content Creator“, sagt Timon.