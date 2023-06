Aktualisiert am

Die ehemalige schottische Regierungschefin Nicolas Sturgeon wurde im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zur Finanzierung der Scottish National Party festgenommen. Bereits in der vergangenen Woche durchsuchten Beamte ihre Wohnung.

Die ehemalige Erste Ministerin Nicola Sturgeon wurde im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zur Finanzierung der Scottish National Party (SNP) festgenommen. Die Polizei bestätigte, dass eine 52-jährige Frau als Verdächtige in Gewahrsam genommen wurde und von Ermittlern befragt wird.

Bereits am 5. April durchsuchten Beamte die Wohnung von Frau Sturgeon und den Sitz der Partei in Edinburgh. Dabei verhafteten sie auch Sturgeons Ehemann, den ehemaligen SNP-Chef Peter Murrell. Er wurde anschließend ohne Anklage freigelassen. Außerdem beschlagnahmte die Polizei vor dem Haus von Murrells Mutter in Dunfermline ein Luxuswohnmobil.

Fast zwei Wochen später wurde der Schatzmeister der SNP, Colin Beattie, festgenommen und ohne Anklage freigelassen. Sowohl Peter Murrell als auch Colin Beattie wurden als Verdächtige behandelt und für den gesetzlich festgelegten Zeitraum von bis zu 12 Stunden in Gewahrsam genommen, bevor sie bis zum Abschluss weiterer Ermittlungen freigelassen wurden.

Mehr lesen Sie in Kürze bei FAZ.NET.