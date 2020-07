„NSU 2.0“ : Festnahmen in Bayern wegen Drohmails

Bei der Suche nach den Verfassern von rechtsextremen Drohmails gegen Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens meldet die Frankfurter Staatsanwaltschaft zwei Festnahmen in Bayern. Ein 63 Jahre alter ehemaliger Polizeibeamter und seine 55 Jahre alte Ehefrau sind verdächtig, derartige Mails an Bundestagsabgeordnete und andere Adressaten verschickt zu haben. Ermittelt werde wegen Bedrohung, Volksverhetzung und der Verunglimpfung von Verfassungsorganen.

Helmut Schwan Ressortleiter des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.

Der frühere Polizist sei schon früher mit rechtsextremistisch motivierten Taten aufgefallen, teilte die Staatsanwaltschaft am Montag weiter mit. Beamte des Hessischen Landeskriminalamts (LKA) hatten schon am Freitag die Wohnung in Landshut durchsucht. Es seien Datenträger beschlagnahmt worden, hieß es. Weil die Voraussetzungen für einen Haftbefehl nicht gegeben seien, habe man die Beschuldigten wieder freigelassen.

Von einem Durchbruch in dem Komplex „NSU 2.0“ könne man noch nicht sprechen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage. Ob es Verbindungen zu der Affäre in Hessen gebe, lasse sich derzeit nicht sagen. Seit rund zwei Jahren versuchen Staatsanwälte und eine Arbeitsgruppe des LKA, den Verfassern derartiger Schreiben auf die Spur zu kommen. Begonnen hatte die Serie mit einem Fax an eine Frankfurter Anwältin, die Nebenkläger im Prozess gegen die Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) vertreten hatte. Seither sind mehrere Dutzend derartiger Schreiben aufgetaucht, in denen die Adressaten und ihre Familienmitglieder mit dem Tod bedroht und beleidigt wurden; unterzeichnet waren sie meist mit „NSU 2.0“.

Zu den Empfängern zählen Mitglieder der hessischen Landesregierung und Fraktionen im Landtag. Im Fall der Fraktionsvorsitzenden der Partei Die Linke, Janine Wissler, gibt es ebenso wie in jenem der Anwältin und einer Berliner Kabarettistin Verbindungen in die hessische Polizei. In Revieren in Frankfurt und Wiesbaden wurden im zeitlichen Zusammenhang mit den Drohbriefen persönliche Daten der Betroffenen von Dienstcomputern aus abgefragt.