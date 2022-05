Fahndung nach Tatverdächtigem : Zwei tote Kinder in Hanau – Polizei geht von Tötungsdelikt aus

Bluttat in Hanau: Zwei Kinder sind in Hanau am Mittwoch gestorben, Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Bild: Imago

In einem Hochhaus in der Innenstadt von Hanau hat die Polizei am Mittwochmorgen ein totes Mädchen gefunden. Vor dem Haus an der Römerstraße in der Nähe des Marktplatzes lag auf der Straße ein schwer verletzter Junge. Er wurde nach Angaben eines Polizeisprechers in Offenbach in ein Krankenhaus gebracht, jedoch erlag er kurzer Zeit später seinen Verletzungen.

Die Ermittler von der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei gehen von einem Tötungsdelikt aus und konzentrieren sich nun darauf, was sich am Morgen in dem Haus abgespielt hat. Erste Hinweise deuten auf einen familiären Hintergrund der Tat. Die Polizei fahndet mit Hochdruck nach einem Tatverdächtigen. Weitere Angaben zu dieser Person können derzeit noch nicht gemacht werden, auch die Identität der beiden Kinder steht noch nicht eindeutig fest.

Passanten hatten die Polizei gegen 7.25 Uhr alarmiert, als sie den Jungen entdeckten. Im neunten Stock des Hauses fanden die Beamten dann das tote Mädchen auf dem Balkon. Nach bisherigen Hinweisen dürfte es sich um das siebenjährige Mädchen und den elfjährigen Jungen handeln, die in der Wohnung wohnten, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nähere Erkenntnisse zu der Tat soll auch die Obduktion der beiden Kinder bringen, die für heute angesetzt wurde. Weitere Erkenntnisse werden vermutlich erst am Donnerstag veröffentlicht werden, so die Polizei.