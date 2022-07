Zweisternekoch Andreas Krolik : „Ich bin kein Vegankoch“

Herr Krolik, an diesem Wochenende findet in London eine Gala von The World’s 50 Best Restaurants Awards statt, eine Art Oscarveranstaltung der Gastronomie. Sie werden am Samstagabend für internationale Kollegen kochen. Ausdrücklich gewünscht wurde ein veganes Menü. Was wird es denn so geben?

Wir machen zum Beispiel marinierte, bunte Tomaten, dazu eine gekühlte Essenz von den sieben Frankfurter Grüne-Soße-Kräutern, ein Sorbet mit Borretsch und Miso, der Borretsch stammt aus meinem Garten. Eine Mandelcreme und Salzmandeln sind auch noch dabei. Im zweiten Gang gibt es eine Gewürzkarotte mit einem sehr frischen, fruch­tigen Karottensud, in dem auch Yuzusaft ist. Der gibt eine angenehme Säure; die Karotte an sich ist ja recht süß. Dazu gibt es noch eine Creme, die wir aus dem Karottenkraut und Gewürztagetes machen, dazu Sesamhippen und eine Gewürzkarottencreme. Insgesamt haben wir vier Gänge, ein Pre-Dessert und zum Abschluss Pralinen.