Fahndung nach Tatverdächtigem : Obduktion soll Bluttat von Hanau aufklären helfen

Wieder erschüttert ein Gewaltverbrechen die Stadt Hanau. Opfer sind zwei Kinder. Nachdem am Mittwoch um 7.25 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen war, fanden Einsatzkräfte vor einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße in der Innenstadt einen Jungen auf dem Boden liegend. Das Kind hatte schwere Verletzungen und war nicht mehr ansprechbar. Auf dem Balkon einer Wohnung im neunten Stock des Hauses, in dem der Junge gewohnt hatte, entdeckten die Beamten dann ein lebloses Mädchen. Der Notarzt konnte ihm nicht mehr helfen, es war schon tot. Der Junge wurde ins Hanauer Klinikum gebracht. Dort starb er wenige Stunden später, offenbar ohne das Bewusstsein wieder zu erlangen.

Bei den beiden Kindern handelt es sich vermutlich um ein Geschwisterpaar. Das Mädchen soll sieben Jahre alt und der Junge elf Jahre alt gewesen sein. Polizei und Staatsanwaltschaft Hanau ermitteln nun wegen eines Tötungsdelikts. Mit Hochdruck werde nach einem Tatverdächtigen gefahndet, heißt es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Es soll sich nach Agenturberichten um den Vater der Geschwister handeln. Er soll von Videokameras aufgezeichnet worden sein, als er von dem Haus weglief. Vieles deutet daher auf ein Familiendrama hin. Ob die Mutter darin verwickelt sein könnte, war am Mittwoch unklar.

Häusliche Gewalt zwischen den Eltern?

Zwischen dem Vater und der Mutter der Kinder soll es in der Vergangenheit zu häuslicher Gewalt gekommen sein, wird in Medienberichten vermutet. Unklar ist auch, ob der Junge aus Angst vom Balkon gesprungen sein könnte oder ob er, mit oder ohne gewaltsam zugefügten Wunden, hinuntergeworfen wurde. Über die Art der Verletzungen gab es am Mittwoch keine Informationen. Aufschlüsse darüber könnte die Obduktion der Kinder liefern, die noch am Mittwoch stattfinden sollte.

Die Ermittler konzentrieren sich den Angaben zufolge nun darauf, den Ablauf des Geschehens in dem Haus am Mittwochmorgen herauszufinden. Erste Hinweise deuteten auf einen familiären Hintergrund der Tat hin, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft. Weitere Erkenntnisse sollen am Donnerstag veröffentlicht werden.

Traurige Erinnerungen an Attentat

Angesichts der Brutalität des Geschehens wurden am Mittwoch in Hanau traurige Erinnerungen wach. Das Hochhaus liegt nur wenige Gehminuten vom Heumarkt entfernt. Das war der erste Anschlagsort des Attentats vom 19. Februar 2020. Dort und auf dem Kurt-Schumacher-Platz in der Hanauer Weststadt ermordete ein rechtsextremer Täter neun Menschen mit Migrationshintergrund. Danach tötete er sich selbst und nahm auch seine kranke Mutter mit in den Tod. Die Aufarbeitung des Attentats ist bis heute nicht abgeschlossen. Hanaus Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) war am Mittwoch für die F.A.Z. nicht zu sprechen. Laut „Bild“-Zeitung zeigte er sich erschüttert von dem Geschehen. „Es ist ein Schock, der wieder durch die Stadt geht“, zitiert ihn die Zeitung. „Wir müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei jetzt abwarten. Leider spricht viel für ein Familiendrama.“ Kaminsky sagte weiter, er habe die Familie nicht persönlich gekannt. Die Stadt wisse aber, dass diese schon seit einigen Monaten sozialpädagogische Unterstützung bekommen habe.

Das Haus liegt nur wenige Meter vom Hanauer Marktplatz an der Ecke von Römer- und Steinheimer Straße, gerade an Markttagen wie dem Mittwoch ist das also eine der belebtesten Orte in der Stadt. Aber schon am frühen Nachmittag deutete nur noch wenig auf die grausame Tat hin. Der kleine Platz, der das Gebäude von den beiden Straßen trennt, war von der Polizei schon wieder freigegeben worden, nur zwei Streifenwagen standen noch in der Nähe des Tatorts.

Am Morgen hatte der Großeinsatz der Polizei, bei dem auch eine Drohne aufgestiegen war, Aufsehen hervorgerufen. Ohnehin fällt das Gebäude auf, denn mit seinen elf Stockwerken überragt das Hochhaus die angrenzende Bebauung der Hanauer Neustadt bei weitem. Es sind vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, die in dem Haus und der Nachbarschaft leben.

Passanten auf der Römerstraße sieht man das Entsetzen über die Tat an, kopfschüttelnd geht ein junger Mann an einem Küchengeschäft vorbei, das im Parterre des Gebäudes seine Geschäftsräume hat – nach Reden ist ihm nicht zumute. Eine junge Frau, die einen kleinen Jungen im Arm hat, spricht mit einigen Journalisten: Erschüttert sei sie; wenn man selbst Kinder habe, dann nehme einen eine solche Tat natürlich ganz besonders mit, sagt sie.