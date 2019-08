Verkehrschaos bei Mainz : Lkw-Fahrer fährt auf Stauende und stirbt

In und um Mainz ist es am Nachmittag gleich an mehreren Stellen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Die Autobahn 60 bei Rüsselsheim in Fahrtrichtung Frankfurt musste nach Polizeiangaben gesperrt werden, weil dort am Nachmittag ein Lastwagenfahrer bei einem Unfall ums Leben kam. Er war mit seinem Fahrzeug auf einen stehenden Lkw an einem Stauende geprallt. Hier waren rund eineinhalb Stunden zuvor zwei Lastwagen aufeinandergeprallt. Zwei Personen wurden in dem Führerhaus eines der Lkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



In Mainz selbst sind zwei Brücken und ein Tunnel nach Unfällen gesperrt worden. Mittlerweile sind die Unfallstellen aber geräumt und die Sperrungen aufgehoben worden. Die Polizei bitte dennoch die Verkehrsteilnehmer um Geduld. Wie die Mainzer Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, hatte es auf der Theodor-Heuss-Brücke und der Weisenauer Brücke jeweils einen Unfall gegeben. Beide Brücken seien in beiden Richtungen dicht, hieß es gegen 16.30 Uhr.

Nicht nur Auto- und Lastwagenfahrer mussten sich in Geduld üben: „Es kommt auch für Fußgänger und Radfahrer zu erheblichen Verkehrsbehinderungen“, twitterte die Polizei.

Außerdem war nach ihren Angaben der Hechtsheimer Tunnel gesperrt. Zur Begründung führte die Polizei das hohe Verkehrsaufkommen und die daraus folgende starke Belastung mit Abgasen an. Die Ordnungshüter rieten, Autofahrten in den betroffenen Gebieten zu vermeiden.