Allein und glücklich : Das Erfolgsrezept der Single-Frauen

Die Architektin Martina Güttler hat sich selbständig gemacht und an der Gründung der Initiative „Frauen in Führung“ beteiligt. Bild: Marina Pepaj

Für Simone Hoffmann gibt es nichts Schöneres, als allein aufzuwachen. Einen Teil ihrer wertvollen Zeit außerhalb des Büros einem festen Partner zu widmen – dieser Gedanke schreckt sie ab. „Es gibt nichts, was ich vermisse“, sagt die Fünfzigjährige. „Allein bei der Vorstellung, ich komme nach Hause und da sitzt jemand und sieht fern, werde ich aggressiv.“ Überhaupt versucht Hoffmann, die eigentlich anders heißt, alles zu vermeiden, womit man sich im Alltag herumärgern kann: Sie hat eine Putzfrau, Einkäufe erledigt sie am liebsten online. Und darum verzichtet sie auch auf eine Partnerschaft. „Ich halte einfach nichts vom Zusammenleben.“

Hoffmann ist Geschäftsführerin in einer von Männern dominierten Branche. Zeit ist ihr größter Luxus, Freiheit und Unabhängigkeit haben für sie Priorität. Unabhängigkeit definiert sie zunächst einmal finanziell. „Es ist unheimlich wichtig für jede Frau, zu arbeiten und für sich selbst vorsorgen zu können“, sagt die Juristin, die schon früh wusste, dass sie viel Zeit und Energie in ihr Berufsleben investieren wollte. Doch dann lernte sie ihren heutigen Ex-Mann kennen und wurde schwanger. Sie zog nach Frankfurt, eine für sie damals unbekannte Stadt. „Ich saß hochschwanger bei einer Freundin, und plötzlich wurde mir bewusst, dass ich, wenn auch nur vorübergehend, von meinem Mann abhängig war. Das war ein Albtraum für mich.“ Schritt für Schritt rutschte sie in die Rolle als Ehefrau und Mutter, die sie so nie für sich vorgesehen hatte. Ihr Ehemann habe in der Zwischenzeit eine steile Karriere hingelegt, erinnert sie sich. Heute werfe sie ihm das nicht mehr vor – es sei eben bequem, alte Rollenbilder zu übernehmen. Aktiv dagegen gearbeitet habe er jedoch auch nicht.