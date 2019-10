Psychische Störungen : Wenn der Zwang den Alltag kontrolliert

Seit ihrer frühesten Kindheit leidet Dalia an Zwangsstörungen. Ihre Krankheit bestimmt auch das Familienleben. Jetzt will ihre Mutter eine Selbsthilfegruppe für Eltern gründen.

Licht an. „Mama?“ Es ist drei Uhr in der Früh. Die Mama reagiert nicht. Will nicht reagieren. Sie ist zu müde, zu erschöpft. In wenigen Stunden wird ihr Wecker klingeln, sie will endlich schlafen. Die Tochter versucht es wieder. „Mama?“ Licht aus, Licht an, Licht aus, Licht an. Susanna Morgenthal, die eigentlich anders heißt, starrt an die Decke. Sie ist wach. Antworten wird sie trotzdem nicht. Gibt sie jetzt nach, beginnt die endlose Fragerei.

Ihre Tochter hat eine seitenlange Liste vorbereitet. „Findest du, dass ich faul bin? Nein? Ein bisschen? Gar nicht? Sehr?“ Susanna Morgenthal soll auswählen. „Manchmal geht es stundenlang um ein und dieselbe Sache, auf die die Antwort meine Tochter nie zufrieden stellt, sie nicht zufriedenstellen kann.“ In dieser Nacht ist sie einfach müde. Ihre Tochter leidet laut ihren behandelnden Ärzte unter „Zwangsgedanken und -handlungen“ – das zumindest wurde ihr bei einem der vielen Klinikaufenthalte diagnostiziert. Weil noch viele Fragen, die sie sich am Abend zuvor auf den Zettel notiert hat, offengeblieben sind, findet sie in dieser Nacht einfach keine Ruhe. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. „Mama!“