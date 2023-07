Der Bevölkerungsschwund in ländlichen Regionen hält zwar an, es zeichnet sich aber zumindest die vage Möglichkeit einer Trendumkehr ab. Bild: dpa

Ende des Jahres 2006 schlugen die Fraktionen im Hessischen Landtag Alarm. Die vom Parlament eingesetzte Enquetekommission „Demographischer Wandel“ warnte vor einer enormen Binnenwanderung in den Süden des Landes.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

In Nord- und Osthessen werde die Zahl der Menschen insgesamt stark abnehmen, die der Hochbetagten aber dramatisch steigen. Manchen Gemeinden in strukturschwachen Regionen, so hieß es, stehe ein Rückgang der Einwohnerzahl um die Hälfte bevor. Einzelne Gemeinden müssten möglicherweise sogar ganz aufgegeben werden.

Knapp zwei Jahrzehnte später steht fest, dass die Entwicklung nicht ganz so dramatisch verlaufen ist wie befürchtet. Besser noch: Es gibt sogar Anlass für Optimismus für die ländlichen Regionen in Hessen. Während es vor 20 Jahren noch mehr und mehr Menschen vom Land in die Ballungszentren und deren Speckgürtel zog, konstatieren Forscher in jüngster Zeit zumindest die Andeutung einer Trendumkehr: Dörfer und Kleinstädte in Hessen – wie auch in vielen anderen Bundesländern – melden deutlich mehr Zuzüge.