Auftakt der Spargelsaison : Blitz-Hollandaise für alle Fälle

Spargelsaison bedeutet auch Hollandaise-Saison. Wer nicht auf ein Fertigprodukt zurückgreifen möchte, kann sich an der klassischen Variante mit viel Butter versuchen.

Es ist wieder soweit: Die Spargelsaison hat begonnen – und das ganze Land stürzt sich auf das Stangengemüse, das seit Jahren einen unerhörten Boom erlebt. Kaum irgendwo sind die weißen und grünen Stangen dermaßen beliebt wie bei uns, unsere europäischen Nachbarn können Jahr für Jahr nur staunen, mit welcher Hingabe das Aufkommen der jungen Triebe in Deutschland zelebriert wird und in den Städten an jeder Ecke eigens Holzbuden aufgestellt werden, um sie unter die Leute zu bringen.

Gleichzeitig mit der Spargelsaison beginnt immer auch die Hollandaise-Saison. Denn natürlich kann man das Stangengemüse auch mit Grüner Soße oder nur mit Butter genießen. Seine ganze Eleganz entfaltet es allerdings nur dann, wenn es von der aus der klassischen französischen Küche stammenden, aus Eigelb und aufgeschlagener Butter montierten Sauce Hollandaise begleitet wird. Für die Zubereitung gibt es drei Möglichkeiten. Die schlechteste Variante: die Fertigprodukte von Thomy, Knorr, Lukull oder anderen Herstellern, die statt Butter vor allem Pflanzenfette und allerlei Verdickungsmittel und Aroma enthalten.

Die klassische Variante: Butter zerlassen, Eigelb mit ein paar Tropfen Wein und Zitronensaft und etwas Salz und Pfeffer vermengen und im Wasserbad schaumig schlagen, bis die Masse leicht andickt. Dann die lauwarme, flüssige Butter unter weiterem Schlagen nach und nach dazugeben, so dass sich eine cremige Emulsion bildet.

Und schließlich die unschlagbar einfachste und schnellste Variante: zwei Eier, einen Esslöffel Crème fraîche, je einen Teelöffel weißen Balsamico-Essig, Weißwein und Dijon-Senf sowie je eine Prise Zucker, Salz und Pfeffer mit dem Stabmixer schaumig schlagen, ein halbes Stück Butter (125 Gramm) schmelzen, auf Kochtemperatur erhitzen und dann langsam mit dem Mixer unter die Eimasse heben, bis sich eine cremige Soße gebildet hat. Fertig! Für eine Sauce béarnaise den Weißwein durch Noilly Prat oder einen anderen trockenen Wermut ersetzen und ganz zum Schluss gehackten Estragon und Kerbel unter die Soße heben.