Aktualisiert am

Zum Tode Klaus Teubers : Was seine Spiele so besonders macht

Klaus Teuber schuf mit „Siedler von Catan“ einen Welterfolg. Die Botschaft, Welten zu erschaffen, in denen sich Spieler in ihrer ganzen Persönlichkeit wiederfinden, lebt auch nach seinem Tod weiter.

Catan in 40 Sprachen: Klaus Teuber in seinem Lager in Roßdorf. Bild: Rainer Wohlfahrt

Klaus Teuber war ein Mann, der näherte sich auf leisen Sohlen. Mit Rucksack und Wasserflasche in der Hand stand er plötzlich da, an der Hanauer Landstraße 187 in Frankfurt, um im ersten Escape-Room zu „Die Siedler von Catan“ über sich und den Hype um sein Spiel zu berichten. Kein „Hoppla, hier komme ich“ trotz Kultstatus bis hin zu Siedler-Fans wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Millionenauflagen rund um die Welt.

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Teuber freute sich über den Erfolg. Aber weniger um seiner selbst willen, sondern mehr wegen der Idee des Spiels. Über die sprach er viel lieber als über sich. Er wollte Spiele schaffen, „in denen ich sowohl das Spielgeschehen, als auch jeden meiner Mitspieler mit der Fülle seiner Persönlichkeit erleben kann“. Ein Satz aus seiner Biografie „Mein Weg nach Catan“, die er schrieb, drei Jahre bevor er nun nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb.

Es ist ein Leitmotto für all seine Spiele. Kein berechenbares Spiel, in dem jeder lange vor sich hingrübelt nach dem besten aller möglichen Züge. Interaktion zwischen den Spielern und Freude am Miteinander waren seine Überschriften.

Er war kein Spiele-Nerd. Aber ein Gerne-Spieler mit seiner Frau Claudia und Freunden. Als ihm der Alltag im väterlichen Zahntechnikbetrieb immer mehr zusetzte, zu dem er sich nolens volens verpflichtet sah, zog er sich gerne in einen kleinen Kellerraum in seinem Häuschen in Roßdorf nahe Darmstadt zurück. Sein Refugium. Dort tüftelte er vor sich hin. Abendelang. Und brachte irgendwann ein Spiel mit nach oben, das er Rätselmeister nannte, um es mit Frau und Freunden zu spielen.

Militärisch geprägte Spiele? “Er kam mit Knete.“

Dass man so etwas auch veröffentlichen könnte, daran dachte er nicht. „Ich wusste noch nicht einmal, dass es so etwas wie Spieleautoren gab“, sagte Teuber. Damals, Mitte der Achtziger Jahre, war es nicht üblich, dass der Name des Autors groß auf der Spieleschachtel steht. Teuber dachte, die Spiele entwickeln Redakteure in den Verlagen. „Ich war damit zufrieden, neue spannende Spiele kennenzulernen und eigene zu entwickeln“, sagte Teuber. „Meine reine, unberührte Spielewelt.“

Erst als Teuber, damals 33 Jahre alt, in Darmstadt erstmals einen Spieleladen besuchte, öffnete sich ihm eine neue Welt des Brettspielmarkts. Der Inhaber verwies Teuber auf einen Studentischen Spieltreff in Darmstadt. Und dort tauchte er dann eines Abends auf, auf leisen Sohlen. Michael Blumöhr, Informatik-Student und Gründer der Spieletreffs im Studentenwohnheim nahm sich des Neulings an, der da etwas zurückhaltend herumstand. Nach ein paar Wochen traute sich Teuber, seine Rätselmeister aus dem familiären Umfeld herauszuholen und den Studenten zu präsentieren. Michael Blumöhr erinnert sich noch genau: „Damals kamen die meisten Spiele aus den USA und England und waren militärisch geprägt. Es ist das Verdienst von Klaus, dass sich das änderte. Er kam mit Knete.“

Die Kreativität weckte die Neugier und die Studenten taten das, was später Tausende Menschen taten, nachdem „Barbarossa und die Rätselmeister“ erschien: Sie kneteten. Und zwar im Idealfall so, dass die Gebilde für die Mitspieler nicht zu leicht zu erkennen waren, aber auch nicht zu schwer. Das gab die meisten Punkte. Jeder knetete und war Rater zugleich. Perfekte Interaktion und Abwechslung, wie auch die „Spiel des Jahres“-Jury befand und Klaus Teuber 1988 gleich für sein Erstlingswerk mit dem bedeutendsten Preis der Branche auszeichnete.