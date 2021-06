Raus aus der Stadt : Zum Coworking aufs Land

In Frankfurt sind Coworking-Plätze längst Normalität. Nicht so auf dem Land. Dort gibt es jetzt die ersten Angebote für Pendler, die nach der Pandemie nicht mehr täglich auf der Autobahn unterwegs sein wollen.

Wie wollen wir leben und arbeiten? Die Frage ist nicht neu, aber dieser Tage so aktuell wie selten. Viele sitzen schon seit mehr als einem Jahr im Homeoffice und können sich nicht mehr vorstellen, wie es vorher einmal war. Geschweige denn, dass sie an das Danach denken wollen. Für die einen ist das Homeoffice ein Segen und die Möglichkeit, ruhig im eigenen Rhythmus zu arbeiten. Andere wiederum wünschen sich nichts sehnlicher, als die eigenen vier Wände hinter sich zu lassen. Sie sind gestresst von der Eintönigkeit, der Einsamkeit oder dem Trubel – je nach Lebenssituation.

Nicht wenige fragen sich, ob sie sich morgens weiter in die Pendlerströme auf der A 5 oder auf anderen Verkehrsnadelöhren ins Rhein-Main-Gebiet einreihen möchten. Eine Möglichkeit, um das Arbeiten zu entzerren, Kontakte zu genießen, aber dennoch dem Verkehrschaos zu entkommen, sind Coworking-Spaces vor den Toren der großen Stadt. Etwa in der Wetterau.

Bernd Overath und seine beiden Mitstreiter Steffen Michel und Nick Jüngermann haben das erkannt und bieten in ihrer Classic Garage in Bad Nauheim auch Coworking-Plätze an. Ihr Konzept ruht auf drei Säulen: Neben besagtem Coworking können auch feste Büroräume gemietet werden.

Auch Parkplätze für Autos im Angebot

Darüber hinaus bieten sie in ihrer Garage Stellplätze für luxuriöse oder originelle Autos an. „Die Classic Garage ist ausgelastet, die Büroräume sind es auch, im Coworking haben wir noch ein paar freie Plätze“, sagt Overath. Coworking-Spaces gibt es im nahen Frankfurt zuhauf. Doch Coworker, die sich in Bad Nauheim niederlassen, haben in der Regel andere Beweggründe, sich für dieses Modell zu entscheiden.

Eines ist die von Staus geprägte Verkehrssituation im Rhein-Main-Gebiet. Wer tagtäglich aus dem Wetteraukreis nach Frankfurt fährt, der freut sich, wenn er einige Abfahrten früher nehmen kann, um dem zähen Fluss des Verkehrs zu entkommen.

Auch Overath selbst, der in Bad Nauheim lebt und ein Büro für Messe- und Events in Frankfurt leitet, arbeitet jetzt liebend gerne von seinem Arbeitsplatz in der Classic Garage aus, wie er sagt.

190 Euro zahlt ein Coworker im Monat. Abgesehen von den geschlossenen Wänden und der Einrichtung, unterscheidet sich das Angebot nicht von dem für andere Mieter. In den Nebenkosten sind außer der Kaffee- und Teebar auch Highspeed-WLAN und abschließbare Fächer für Wertgegenstände enthalten. Und wer einen Kundentermin hat, kann die Konferenzräume nutzen, die nach digitaler Voranmeldung zur Verfügung stehen.

Gerne hätte auch Falk Schmidt aus Nidda sein Büro geöffnet, um Menschen einen Platz zum Arbeiten zu bieten. Allein: „Das Konzept hat schlicht nicht gegriffen“, sagt er. Schmidt und seine Frau sind beide als Berater tätig, häufig unterwegs und haben oft genug von ähnlichen frei gewählten Bürokonzepten profitiert.

Was lag also näher, als solch ein Angebot auch in den eigenen vier Bürowänden in Nidda anzubieten. „Wir hatten zwar ein paar Anfragen, aber viele sind dann einfach nicht gekommen oder wollten nichts Regelmäßiges“, sagt Schmidt.

Eigentlich habe er gehofft, dass sich einige Interessierte finden würden, die nach der Pandemie nicht mehr in Richtung Frankfurt fahren wollten. Schließlich fielen bei einer Wegstrecke von Nidda nach Frankfurt und zurück täglich bis zu drei Stunden Fahrtzeit an.