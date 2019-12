Choreograph William Forsythe : Weltbürger des Tanzes

Was für ein Glücksfall. Und was für ein Ende. Mit „Artifact“ als erstem großen Abend hatte es am 5. Dezember 1984 begonnen, im April 2004 verabschiedete sich William Forsythe als Chef des in aller Welt berühmten Balletts Frankfurt mit „We Live Here“, einer Groteske, in der sich manche Stadtpolitiker wiedererkennen durften – jene, die sich immer gerne mit „Billy“ schmückten, dem größten Exportschlager Frankfurts seit Goethe und dem Struwwelpeter. Die es aber geschafft hatten, dem Frankfurter Tanzwunder den Etat zu streichen. Mit der kleinen Forsythe Company machte Forsythe dann noch fast zehn Jahre zwischen Frankfurt und Dresden weiter, widmete sich choreographischen Installationen, Experimenten und Digitalisierungsprojekten. „Frankfurt war einmal die Tanzstadt Deutschlands“, hat Forsythe, geboren in New York und erst im Alter von 20 Jahren zum Tänzer geworden, einmal gesagt. Das ist den Tanzstudenten, die in Frankfurt zum Teil von einstigen Forsythe-Tänzern ausgebildet werden, und dem Publikum, das mit der Dresden Frankfurt Dance Company einen fernen Nachfolger sieht, nicht mehr so präsent, doch mit dem Ballett Frankfurt und seinen weit mehr als 40 Tänzern, dazu zeitweise dem Ensemble S.O.A.P. mit Rui Horta am Mousonturm und einigen international tätigen freien Künstlern war Frankfurt damals wirklich ein Zentrum des Tanzes.

Die einen gingen entsetzt, ein neues und unterschiedliches Publikum kam – wer von 1984 an zum „Ballett“ in Frankfurt ging, ist bisweilen für sein Leben verändert worden, durch das, was es da zu sehen gab. Aus Forsythes neuem Blick auf Tanz und Tänzer haben Künstler, Designer, Architekten Inspiration gezogen, die Werke haben Geschichte gemacht. Ganz zu schweigen von den Impulsen in Musik, Performance, Mode, Design oder Clubkultur, die auch durch die starken Künstlerpersönlichkeiten des Ensembles in die Stadt kamen, die Partys besser und den Alltag interessanter machten. Einige von ihnen leben bis heute in der Stadt.

Kunst, die das Publikum fordert

Schon bevor Forsythe 1984 als Ballettchef an die Städtischen Bühnen kam, konnte man wissen: Alles wird anders. Im Jahr zuvor hatte er dort mit „Gänge“ ein „Ballett über Ballett“ gezeigt. Die Forschungsreisen in Tanz, Text, Musik, Film, die immer weiter bearbeitet wurden, forderten das Publikum – im besten Sinn. Das Dialogische, Kooperative seiner Arbeit war ebenso neu wie das Weiterentwickeln der klassischen Bewegung. Dass Forsythe Choreographie als Ordnung von Raum und Zeit auch so verstand, dass Tausende im „White Bouncy Castle“, seiner riesigen Hüpfburg im Bockenheimer Depot, selbst erfahren konnten, wie Schwerkraft, Form und Bewegung zusammenarbeiten, war eine Freude für alle, die das miterleben durften. 2015 war mit „The Fact of Matter“ eine Summe seiner choreographischen Installationen im Museum für Moderne Kunst zu sehen. Manch einer hat da erst verstanden, was 20 oder vielmehr 30 Jahre lang in Frankfurt entwickelt worden ist. am 30. Dezember wird William Forsythe 70 Jahre alt.