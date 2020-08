W enn es um die Drogenszene geht, ist Zürich so etwas wie Frankfurts kleiner Bruder. In beiden Städten leben Süchtige, in beiden gab es in den Neunzigern offene Szenen mit vielen Toten. Mittlerweile erzählen die Zahlen der Konsumraumdokumentation aus Frankfurt und des Sozialdepartements Zürich das: 4152 Schwerstabhängige in Frankfurt, 950 in Zürich. 388 medizinische Notfälle in der Drogenszene im vergangenen Jahr am Main, 44 an Sihl und Limmat. Vier Konsumräume in Frankfurt, drei in Zürich. Nur eine Zahl will nicht ganz passen: 2019 wurde in Frankfurt 183.605 Mal Heroin oder Crack in einer Drogenhilfeeinrichtung genommen. In Zürich passierte es mehr als 260.000 Mal.



Wie hat Zürich das große Frankfurt beim Konsum überholen können? Frankfurt, in dessen Bahnhofsviertel teils Hunderte Süchtige auf den Straßen kauern, in dem Passanten offenen Konsum beobachten können, wo doch die B-Ebene der Züricher Bahnhofs aussieht wie geleckt, wo auf dem Platzspitz Leute auf Picknickdecken liegen, statt sich einen Schuss zu setzen? Nehmen die Schweizer einfach mehr? Die Antwort ist: Sie konsumieren mehr in den Einrichtungen, die ihnen die Stadt zur Verfügung stellt.