Kochen mit Gemüse : Warum Zucchini nicht nur im Ratatouille gut schmecken

Aktualisiert am

Allles so schön grün hier: Ein Zucchino in seinem natürlichen Umfeld Bild: dpa

Es gibt diesen Sommer 2021, oft kühl, mit viel Regen, mit Wetter, das bei weitem nicht nur Freude macht. Und es gibt ein Gemüse, das sieht, meistens wiesengrün, oft sonnengelb, so unschuldig nach Sommer aus, dass schon der Anblick gute Laune macht. Besonders schön: Zucchini aus heimischem Anbau gibt es bis weit in den in Herbst hinein und darüber hinaus als Importware fast das ganze Jahr über; der weltweite Handel hat seine guten Seiten.

Jacqueline Vogt Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Dienstbar machen sich Zucchini im Ratatouille. In diesem mediterranen Geschmore tragen sie mit Auberginen, Paprika und Tomaten zu einem Gesamteindruck zwischen pastös und knackig bei, je nachdem, wie lange das Gericht auf dem Herd war. Ein Tipp zur Steigerung der Delikatesse: die Gemüse einzeln garen, dann zusammenfügen und alles gemeinsam ziehen lassen.

Besser als im Ratatouille kommen Zucchini zur Geltung, wenn sie eine Hauptrolle spielen dürfen. Wie so vielen anderen Gemüsen bekommt ihnen Hitze hervorragend und die Kombination mit Öl. Anders gesagt; gebratene, gebackene oder frittierte Zucchini sind köstlich.