Zoll-Spürhunde am Flughafen : Aki weiß, wie Euros riechen

Jan Rademacher wartet bereits in einem Konferenzraum am Flughafen. Er ist einer der gut 1500 Zöllner vom Hauptzollamt Frankfurt. In der Mitte der u-förmig angeordneten Stühle befindet sich ein Tisch mit ganz normalen Alltagsgegenständen. Außer einer Packung Kakao zwei Shampooflaschen, eine Zeitschrift, ein Laptop-Ladekabel und eine Sektflasche. All diese Gegenstände haben eines gemeinsam: Sie wurden im vergangenen Jahr von Schmugglern als Verstecke für zum Teil fünfstellige Geldsummen genutzt.

Der Frankfurter Zoll hatte 2021 viel zu tun. Allein das Cargo-Aufkommen verzeichnete mit rund 2,32 Millionen Tonnen Fracht den höchsten Jahreswert seit Bestehen des Flughafens. Ein besonderer Fokus der Zollbeamten liegt neben Drogen- auf Bargeldschmuggel und der verbotenen Ein- und Ausfuhr seltener Tierarten und seltener Körperteile von Wildtieren, wie etwa Stoßzähnen aus Elfenbein. Die beiden größten Bargeldfunde waren einmal knapp eine halbe Million Euro in einem Koffer, der nach Dubai befördert werden sollte und etwa 300.000 Euro in Gepäckstücken aus Südafrika.