Lieblingsgerichte der Redaktion : Pommes-Ersatz ohne Sonnenblumenöl

Es gibt Kollateralschäden des Überfalls auf die Ukraine, die, glaubt man den Klickzahlen im Internet, zu unermesslichen Traumata in Westeuropa führen dürften. Als der Krieg einen Monat wütete, stand die Trefferzahl von „Pommes werden knapp“ weit über 960.000. Denn das Sonnenblumenöl des Hauptproduzenten Ukraine haben die Leute ja schon in Kriegswoche eins zusammengehamstert, da bleibt dann, so die Berechnung, für die Pommesbude am Eck bald nichts mehr. Bisher stimmt das nach unserer unmaßgeblichen Beobachtung nicht, es mampfen noch genug Leute im Stehen und Gehen Kartoffelendprodukte aus fettigen Tüten und Schälchen.

Würden wir also Budenpommes brauchen, noch wäre kein Drama in Sicht. Aber bald vielleicht? Wie gut, dass wir zumindest dahingehend autark sind: Weder Fritten noch Frittenfett sind nötig, um die Minderjährigen (und die anderen auch) um unseren Esstisch mit Kartoffelknusper satt und zufrieden zu machen. Es lebe die griechische Zitronenkartoffel, die uns seit seligen Studenten-WG-Zeiten begleitet. Weil Tessa Theodorakopoulos, die Leiterin des Unitheaters in Konstanz, eine waschechte Griechin war und von ihren ausgedehnten Heimaturlauben nicht nur wundervoll knubbelige aromatische Zitronen und selbst gemachten Zitronenlikör mitbrachte, sondern irgendwie in diesem Zusammenhang auch diese Kartoffeln in unser Leben gerieten. Die Wege sind verschlungen. In Erinnerung ist ein mit Zitronenlikör endender Abend mit Lamm aus dem Ofen und einer Riesenschüssel dieser Kartoffeln.

Seither ist die Zitronenkartoffel unsere Alternativ-Pommes, sie braucht statt Fettbad nur ein bisschen Olivenöl und Zuwendung – und gute Zitronen. Die gibt es im mediterranen Einzelhandel. Und dann gehen die Meinungen schon auseinander: Kartoffeln im Saft marinieren oder nicht? Zitronensaft erst nach dem Backen? Paprikawürze oder pur? Fest steht, die Kartoffeln werden extrem gut geschrubbt, notfalls geschält, geviertelt, in einer feuerfesten Form mit etwas Olivenöl, Saft einer halben bis ganzen Zitrone und Meersalzflocken gut gemischt und locker verteilt. Bei uns mariniert nichts, es kommen ein paar Scheiben unbehandelte Zitrone mit in den Ofen und etwas Oregano und am Ende des Garens genau dasselbe noch einmal in frisch drüber und drunter, fertig. Die Kartoffeln garen für eine gute halbe Stunde bei ungefähr 190 Grad im Ofen.

Mehr zum Thema 1/

Wer gescheit ist, legt im Herd Ofengemüse, vegetarisch gefüllte Paprika oder Zucchini, ein Lammstück, Huhn oder sonst was gleich eine Etage drunter mit dazu und nutzt auch die Nachwärme für ein wunderbares Dessert, wie Quarkauflauf oder Clafoutis, damit auch an der Energiebilanz in diesen Zeiten alles stimmt. Man kann die Kartoffeln auch einfach pur mit Kräuterquark und einem grünen Salat, am besten auch mit Zitronendressing essen – und das Ofengemüse ist für den nächsten Tag, das schont dann auch noch die Lebensenergie berufstätiger Eltern.