Nur mit Anmeldung : Zentrale Coronavirus-Tests in Hessen

In Hessen ist die Zahl der Corona-Fälle auf 21 gestiegen. Wer sich testen lassen möchte, braucht dafür einen triftigen Grund und wird von heute an in einer der neuen zentralen Anlaufstellen untersucht. So sollen Hausärzte entlastet werden.

In Hessen steigt auf niedrigem Niveau die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag kamen nach Angaben der Behörden vier Fälle hinzu. Damit sind in Hessen inzwischen 21 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 bekannt, wie das Sozialministerium am Sonntagnachmittag bestätigte.

In Hessen werden von heute an zentrale Untersuchungsstellen für Coronavirus-Verdachtsfälle eingerichtet. Die Untersuchungsstellen sollen in ausgewählten Stellen des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes eingerichtet werden. Ziel sei es, Hausarztpraxen zu entlasten. In den Untersuchungsstellen sollen Menschen, bei denen der Hausarzt einen begründeten Verdacht geäußert hat, gebündelt auf das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 getestet werden.

Voraussetzung ist demnach nach dem Kriterienkatalog des Robert-Koch-Institutes sowohl eine akute Erkrankung der Atemwege als auch ein Kontakt mit einer als infiziert bestätigten Personen oder der Aufenthalt in einem Risikogebiet. Wer sich testen lassen möchte, muss zuerst die zentrale Rufnummer des Bereitschaftsdienstes (116 117), das Gesundheitsamt oder seinen Hausarzt anrufen. Die Kassenärztliche Vereinigung nennt daher weder Orte noch Zahl der Stellen, um zu verhindern, sie ohne Rücksprache aufgesucht und möglicherweise überrannt werden.

Derweil wurde das Virus am Sonntag erstmals im Kreis Offenbach nachgewiesen: Dort wurde ein 43-Jähriger aus Obertshausen positiv getestet. Der Mann habe leichte Krankheitssymptome und sei vorsorglich in eine Klinik gebracht worden, teilte der Kreis mit. Der Fall stehe in Zusammenhang mit einem Coronavirus-Fall in der Bigband des Hessischen Rundfunks (hr-Bigband). Am 2. März war die Band im Rahmen einer Probe mit einer infizierten Person in Kontakt gekommen.

Weltweit haben sich inzwischen mehr als 100.000 Menschen mit dem neuen Coronavirus infiziert. Die meisten Infizierten haben eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet, oder gar keine Symptome. Das Virus kann aber zum Beispiel auch eine Lungenentzündung auslösen. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19 gibt es bislang nicht.