Fall Ayleen A. : Wenn alles vom Gutachter abhängt

Als die eine neue Strafanzeige gegen Jan P. wegen Nötigung am Dienstagnachmittag bei der Staatsanwaltschaft Gießen eingeht, ist es zu spät. Zu diesem Zeitpunkt lebt Ayleen A., das 14 Jahre junge Mädchen aus dem südbadischen Gottenheim, schon nicht mehr. Sie ist zu Tode gekommen, vielleicht im Auto auf der Fahrt von Freiburg nach Wetzlar, vielleicht auch in einer Böschung am Teufelsee in der Wetterau. Oder in der Wohnung des Tatverdächtigen. Dass Jan P. wenige Wochen zuvor auch ein 17 Jahre altes Mädchen in Rosbach auf dem Blütenfest angesprochen und sie später über Messenger bedrängt und mehrfach versucht haben soll, sie auf dem Schulhof in sein Auto zu locken, war in einer Akte der Polizei über drei Monate dokumentiert. Die Vorwürfe aber reichten aus Sicht der Ermittler nicht aus, um den vorbestraften Sexualstraftäter dauerhaft zu observieren oder gar zu inhaftieren. Dabei hätte die Anzeige ein letztes Warnzeichen sein können, um deutlich zu machen, wie gefährlich Jan P. auch nach zehn Jahren in der Psychiatrie und fünf Jahren unter Beobachtung im Zentralregister für rückfallgefährdete Sexualstraftäter noch immer ist.

Somit stellt sich auch in diesem Fall die Frage, ob die Psychiater, die Richter an den Amts- und Landgerichten, die Führungsaufseher und die Polizei einen gefährlichen Sexualstraftäter nicht fahrlässig in die Freiheit entlassen und möglicherweise falsch eingeschätzt haben. Ob sie nicht vielleicht unterschätzt haben, dass jemand, der mit 14 Jahren schon seine erste sexuell motivierte Gewalttat an einem elf Jahre alten Mädchen begangen hat, wofür er immerhin für zehn Jahre weggesperrt worden war, weitermacht, sobald er wieder die Gelegenheit dazu bekommt.

Die Belästigung des 17 Jahre alten Mädchens hat immerhin dazu geführt, dass die Polizei in Friedberg „diverse Maßnahmen“ zur besseren Kontrolle von Jan P. veranlasst hat. So gab es im Frühjahr mehrere Gefährderansprachen, die Ermittler hatten ihn zudem ohnehin in das Programm für Mehrfach- und Intensivtäter aufgenommen – eine Behelfskonstruktion, nachdem das Landgericht Limburg entschieden hatte, die unbefristete Beobachtung des Mannes, für die sich die Polizei zuvor noch eingesetzt hatte und wogegen Jan P. mit seinem Anwalt rechtlich vorging, einzustellen.

Was offenbar niemand wusste, war, dass Jan P. schon kurz, nachdem die Beobachtung ausgelaufen war, schon nach neuen Opfern suchte. Er fand sie schließlich auf dem Rummelplatz in der 17 Jahre alten Schülerin. Und im Fortnite-Chat: Da traf er Ayleen.

Während über den Kontakt mit der Vierzehnjährigen aus Gottenheim noch recht wenig bekannt ist und sich vieles, wie Polizei und Staatsanwaltschaft sagen, „noch im Anfangsstadium der Ermittlungen befindet“, fügt sich bei der drei Jahre älteren Jugendlichen aus Hessen ein Bild zusammen, wie Jan P. an seine Opfer herangekommen ist – und wie er mit den Frauen umging. Auf dem Blütenfest in Rosdorf soll er an einem Fahrgeschäft als Hilfskraft gearbeitet haben. Ein Ort, der sich geradezu eignet, um Kontakte zu Jugendlichen herzustellen. Dort traf er die 17 Jahre alte Schülerin. Er machte dort weiter, womit er vor 15 Jahren im Alter von gerade einmal 14 Jahren begonnen hatte: Er belästigte junge Mädchen, weil sein Sexualtrieb offenbar wahnhaft ist. Er schrieb ihr unzählige Nachrichten, suchte sie an ihrer Schule in Bad Nauheim auf. Am 2. Mai schließlich zeigte ein Bekannter des Mädchens Jan P. bei der Polizei in Friedberg an. Die stellte fest, dass er schon hinreichend bekannt war – als Ladendieb aus Waldsolms, der Kaffee klaute und ohne Fahrerlaubnis mit einem Auto herumfuhr. Und: als vorbestrafter Sexualstraftäter, der nun im hessischen Programm für Mehrfach- und Intensivtäter gelandet war.