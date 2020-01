Gentest geplant : Wolf im Süden von Frankfurt totgefahren?

Im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen ist am Dienstagmorgen möglicherweise ein Wolf angefahren und dabei getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war das Tier gegen 8.45 Uhr in einem Waldgebiet über die Babenhäuser Landstraße gelaufen und von einem Auto erfasst worden.

„Die Fahrerin dachte zunächst, sie habe einen Hund angefahren“, berichtete der Sprecher. Nach seinen Worten wurden die herbeigerufenen Polizisten beim Anblick des Tieres „stutzig“. Ein Test mit einem Chip-Lesegerät, wie es bei entlaufenen Hunden eingesetzt werde, sei negativ verlaufen. Auch habe sonst nichts darauf hingedeutet, dass es sich um einen Hund handele.

Kadaver wird in Berlin untersucht

Schließlich hätten die Beamten den für das Revier zuständigen Jagdpächter sowie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Wiesbaden informiert. Eine Sprecherin des Landesamtes sagte, der Kadaver des Tieres werde zur weiteren Untersuchung nach Berlin ins Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung gebracht. Ob es sich tatsächlich um einen Wolf handele, werde eine DNA-Analyse zeigen. Es werde etwa zehn Tage bis zwei Wochen dauern, bis das Ergebnis vorliege.

Falls das Tier als Wolf identifiziert werde, könne man anhand der Erbinformation auch erkennen, woher es stamme. Ausgewertet werden die Gen-Daten von der Außenstelle des Senckenberg-Instituts in Gelnhausen, das als Nationales Referenzzentrum für genetische Untersuchungen an Wolf und Luchs dient. Zuletzt war 2015 in Frankfurt ein Wolf nachgewiesen worden. Ein Auto hatte das Tier auf der A661 in Höhe der Anschlussstelle Eckenheim erfasst.