Gutachter über Wohnungspreise : In Frankfurt sind Preissteigerungen bei Immobilien ausgereizt

Der Preisanstieg für Wohnimmobilien in Frankfurt wird sich nach Einschätzung des Gutachterausschusses für Immobilienwerte in den nächsten Jahren abschwächen. „Es lohnt sich nicht mehr, auch weiterhin auf zehnprozentige Preissteigerungen zu vertrauen“, sagte Michael Debus, der Vorsitzende des Ausschusses, am Donnerstag, dem 16. Januar, bei der Vorstellung der Preisentwicklung im vergangenen Jahr. Wesentliche Steigerungen sind nach seiner Ansicht nicht mehr möglich. Dies gelte vor allem für den Fall, dass die Europäische Zentralbank ihre Finanzpolitik ändere und die Kreditzinsen stiegen. Die Überhitzung des Wohnimmobilienmarktes in der Innenstadt führe schon heute dazu, dass Investoren auf dezentrale Stadtteile auswichen.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Auch im vergangenen Jahr haben sich Wohnungen, Grundstücke und Eigenheime in der Mainmetropole weiter verteuert. Der Umsatz im Handel mit Wohnimmobilien erreichte mit 3,3 Milliarden Euro einen Rekord. Die Preise für neugebaute Eigentumswohnungen im Stadtgebiet stiegen um 14 Prozent auf 6950 Euro pro Quadratmeter. Altbauwohnungen, die vor 1919 errichtet wurden, liegen fast auf dem gleichen Preisniveau. Günstiger sind die Baujahrgänge 1919 bis 1949 (4790 Euro im Mittel), 1950 bis 1977 (3810 Euro), 1978 bis 1990 (3690 Euro) und Wohnungen, die seit 1991 gebaut wurden, aber keine Neubauwohnungen sind (5480 Euro). Fasst man alle Altersklassen zusammen, so kostet eine mittlere Eigentumswohnung in Frankfurt 5300 Euro pro Quadratmeter. Die teuersten Stadtteile sind im Neubausegment das Europaviertel, wo eine mittlere Eigentumswohnung 9440 Euro pro Quadratmeter kostet, und im Bestand das Westend, wo der Quadratmeter einer durchschnittlichen Altbauwohnung 10.580 Euro wert ist. Zum Europaviertel zählen auch einige neue Wohntürme, in denen die Wohnungen besonders kostspielig sind. In den obersten Geschossen liegt der mittlere Quadratmeterpreis bei fast 20.000 Euro. Auch die teuerste Wohnung, die 2019 verkauft wurde, befindet sich in einem Hochhaus. Der Erwerber zahlte für das 233 Quadratmeter große Penthouse rund 5,4 Millionen Euro.

Große Preissprünge

Das Luxussegment steht aber nur für einen Bruchteil der gesamten Wohnungskäufe: 152 Wohnungen, die mehr als 10.000 Euro pro Quadratmeter kosteten, wechselten 2019 den Besitzer. Die meisten Verkäufe (1043) lagen in der Preisklasse 5000 bis 7500 Euro. Wegen der gestiegenen Preise sind vor allem kleinere Wohnungen stärker gefragt. Die mittlere Wohnfläche schrumpfte von 81 Quadratmetern im Jahr 2017 auf 74 Quadratmeter 2019. Auch bei den Eigenheimen kam es im vergangenen Jahr zu starken Preissprüngen. Neue Reihenhäuser verteuerten sich um fast 22 Prozent auf 930.000 Euro. Ältere Baujahre sind jedoch viel günstiger. Der Anstieg der Bodenpreise schwächte sich im vergangenen Jahr etwas ab.

Planungsdezernent Mike Josef (SPD) zieht aus der Preisentwicklung drei Konsequenzen. Erstens müsse das Wohnungsangebot massiv erhöht werden. „Das wird durch den Klimawandel aber nicht einfacher.“ Zweitens setzt Josef darauf, dass sich der neue Baulandbeschluss dämpfend auf die Grundstückspreise auswirkt. Mit dem Beschluss, der vom Frühjahr an gelten soll, schreibt die Stadt die Wohnungstypen bei Neubauvorhaben zu 70 Prozent vor. Darunter sind auch zehn Prozent preisgedämpfte Eigentumswohnungen für förderberechtigte Selbstnutzer. Josef rechnet damit, dass in drei Jahren die ersten unter dieser Regelung entstandenen Wohnungen auf den Markt kommen werden.

Drittens will der Dezernent die Umwandlung von günstigen Miet- in Eigentumswohnungen erschweren und setzt darauf, dass die Landesregierung den Genehmigungsvorbehalt bei Umwandlungen in Milieuschutzgebieten in diesem Jahr beschließt. Ein erster Entwurf liege schon vor. Schließlich appelliert der Dezernent an die Landesregierung, die Grunderwerbsteuer für Selbstnutzer zu senken und die Stadt an den Steuereinnahmen zu beteiligen.