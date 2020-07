„Nassauische Heimstätte“ : Wohnungsgesellschaft verschiebt Mieterhöhung wegen Corona

Die landeseigene Wohnungsgesellschaft Nassauische Heimstätte kommt ihren Mietern in der Corona-Krise entgegen. Auf Kündigungen und Räumungen, die im Zusammenhang mit der Pandemie stehen, werde verzichtet, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mit. „Sollten Mieter ihre Wohnung bereits gekündigt haben und wegen Corona nicht umziehen können, dürfen sie in ihren Wohnungen bleiben, sofern diese nicht bereits neu vermietet sind.“

Alle noch nicht ausgesprochenen Mieterhöhungen würden auf das erste Quartal 2021 verschoben, kündigte die Nassauische Heimstätte an. Könne ein Mieter wegen der aktuellen Situation seine Miete nicht fristgerecht zahlen, werde nach individuellen Lösungen gesucht. Gewerbliche Mieter in Zahlungsschwierigkeiten hätten die Möglichkeit, die Miete gegen Nachweis des Verdienstausfalls zunächst für einen Monat erlassen zu bekommen.

„Niemand muss wegen Corona um sein Zuhause fürchten oder sein Geschäft aufgeben“, erklärte Geschäftsführer Constantin Westphal. Die größte Wohnungsbaugesellschaft in Hessen hat nach eigenen Angaben rund 59.000 Mietwohnungen in 128 Städten und Gemeinden.